Megalakult a Kisgyermekesek Érdekvédelmi Szövetsége

A december 1-jével megalakult Kisgyermekesek Érdekképviseleti Szövetsége a kisgyermekkel otthon lévők szövetkezeteit fogja össze. Csomai Eszter elnök emlékeztetett, a „kismama-szövetkezetek” alapításáról szóló jogszabály július elsejével lépett hatályba, és most a már működő öt szövetkezetből négy lépett érdekvédelmi szövetségbe.

A „kismama-szövetkezetekben” azok az anyukák vagy apukák dolgozhatnak, akik gyed-, illetve gyes -ellátásban részesülnek. A foglalkoztatás előnye, hogy az érintettek kedvező adózási feltételekkel dolgozhatnak, tehát csupán 15 százaléknyi személyi jövedelemadót (szja) kell fizetniük, illetve teljesen rugalmasan, az ő időbeosztásuknak megfelelően tudnak részmunkaidős munkákat vállalni, és így össze tudják egyeztetni a gyermeknevelést és a munkába állást, nem kell választaniuk a kettő között. Tehát egy kompromisszumos megoldás arra, hogy plusz jövedelemre tegyenek szert, illetve kevésbé essenek ki a munka világából – fejtette ki Csomai Eszter.

A szövetség elnöke hozzátette: közel 20 százalékkal több pénz marad a zsebükben, mintha munkaviszonyban dolgoznának, ráadásul ez nem érinti a jelenlegi munkaviszonyukat, tehát a szülési szabadság alatt akár a korábbi munkahelyükre is visszatérhetnek, ha a szövetkezettel az adott vállalat köt megbízási szerződést, de akár más területeken is kipróbálhatják magukat. Vagyis ez sok új lehetőséget rejt – fogalmazott a szakember hozzátéve: de arra is jó, hogy az érintettek ne essenek ki a gyakorlatból és naprakészek legyenek abban a szakmában, amiben dolgoztak.

Nyitókép: Galina Zhigalova/Getty Images