Városháza-ügy: újabb hangfelvétel az ingatlanügyletek titokzatos menetéről

Újabb megvágott hangfelvételt hozott nyilvánosságra kedden reggel az Indexen az Anonymus-maszkos alak, amiben közzétette a főváros által feltételezhetően áruba bocsátott ingatlanok listáját közli, és egy beszélgetést, amelyben vélhetően Gansperger Gyula egy vevőjelöltnek a fővárosi ingatlanok megszerzésének módját ismerteti. Ismét felbukkan Berki Zsolt neve, mint aki abban segít, hogy ne legyen hiba a pályázatban, azt is tudja, hogy más adott-e be ajánlatot, és ha igen, "milyen számot írt bele".

"Van benne egy olyan elvárás, hogy le kell rajzolni egy olyan struktúrát, aminek nagyon szigorú definíciója van, amit csak az tud megcsinálni a Zsolt szerint, akinek ők segítenek benne" – mondja Gansperger Gyula. Mint ismert, Berki Zsolt az a személy, aki szerződést köthetett egy ingatlanos céggel a Városháza tervezett eladására, majd jelen volt azon a tárgyaláson is, amelyen Barts Balázs, a fővárosi vagyonkezelő vezetője az épület eladásáról egyeztetett.

Az is elhangzik, hogy „a kollega úr” 200 millió forinthoz ragaszkodik, ezt el kell mondani a partnereknek, illetve hogy ő úgy látja, „hogy amire ki vannak éhezve, az a Városháza”, továbbá azt is mondja Gansperger Gyula, hogy megy a küzdelem házon belül, mert "mindenki pénzt akar".

Az előzmények

Mint ismert, az Index írt először egy szerződésről, amely szerint a fővárost vezető koalícióhoz köthető üzleti körök eladnák a Városházát, de Karácsony Gergely főpolgármester tagadta az állítást, és azt állította, hogy csak különböző hasznosítási verziók készültek, és végül a főváros ügy döntött, nem adja el az ingatlant. A később kiszivárgó hangfelvételek tanúsága szerint azonban még idén májusban is eladásra kínálta a Városházát Barts J. Balázs, a főváros vagyonkezelőjének vezérigazgatója.

Ezek után Karácsony Gergely fegyelmiben részesítette a vezérigazgatót, mivel a főpolgármester állítása szerint a tudta és engedélye nélkül a Városháza eladásáról beszélt a BFVK vezetője, amikor elvileg már döntés született arról, hogy nem eladó az ingatlan.

Aztán egy újabb hangfelvételen vélhetően Gansperger Gyula beszél idén október 6-án egy ismeretlen férfival arról, hogy Berki Zsolt – aki a korábbi felvételek szerint állítólag szerződést kötött a Városháza eladására egy ingatlanirodával – "frontol" az ügyletekben, azaz a nevét adja egy háttérben maradó vevő helyett, és felbukkan az állítólagos történetben egy Berki József nevű ember is, aki „a testvére vagy az unokatestvére” Zsoltnak. Berki Józsefről azt mondja a beszélő a felvételen, hogy korábban Kiss Péter szocialista politikus jobbkeze volt, még abban az időben, amikor Budapest jelenlegi főpolgármester-helyettese, Kiss Ambrus volt Kiss Péter titkárságvezetője, és szerinte ők egyfajta "jutalékos rendszert" működtetnek a Városházán. A fővárosi vezetők visszautasították a korrupciós vádakat, egyúttal feljelentést és sajtó-helyreigazítási pereket helyeztek kilátásba.

A Városháza ügyéről megkérdezték Gulyás Gergelyt is a csütörtöki Kormányinfón, a Miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta, a kormány ilyen ügyekkel nem foglalkozik, de hozzátette, szomorúan látják azt a káoszt, hogy a főpolgármester állítása szerint nem is tud arról, hogy el akarják adni a munkahelyét. "Ráadásul az volt a választási ígéret, hogy az épületet felújítják, az udvarán pedig közparkot létesítenek, de egyik sem valósult meg" – mondta a miniszter.

Egy másik kérdésnél kifejtette: szerinte az, hogy a vagyonkezelő vezetője megúszhatta egy figyelmeztetéssel, azt mutatja, hogy Karácsony Gergelynek mégis lehetett tudomása az eladási szándékról, különben súlyosabb lett volna a büntetés.

Az ügyben már több eljárás is indult, Budai Gyula fideszes országgyűlési képviselő feljelentése nyomán a Nemzeti Nyomozó Iroda már elrendelte a nyomozást, de hivatali vesztegetés miatt feljelentést tett ismeretlen tettes ellen a Városháza-ügyben Volner János független országgyűlési képviselő is.

Múlt csütörtökön ismét jelentkezett a Városháza eladásáról információkat szivárogtató Anonymus-maszkos alak, aki ezúttal hangfelvétel helyett egy fényképet tett közzé, amelyen az eddig publikált hangfelvételeken hallható Gansperger Gyula és Bajnai Gordon volt miniszterelnök látható együtt. Erre Bajnai Gordon egy Facebook-posztban reagált, és leírta, hogy szerinte egy titkosszolgálati akció áldozata lett, amikor a fénykép készítése idején találkozott Gansperger Gyula vállalkozóval. Mint fogalmazott, az üzletember azzal kereste meg, hogy vállalkozása a leggazdagabb magyarországi befektető család által irányított cégcsoporttal működik együtt ipari infrastruktúra és ingatlanfejlesztési projektekben, és az egyik fő tulajdonosa szeretne bemutatkozni neki személyesen is. A találkozóra a nyár végén került sor, a cégcsoport székhelyén.

"Először világossá tettem, hogy ebben az ügyben nincs befolyásom, közvetítői szerepem. A beszélgetés során azt is kifejtettem, hogy az én helyzetértékelésem szerint egy ilyen szimbolikus jelentőségű épületet érintő beruházás a jelenlegi irracionális politikai környezetben mindenképpen politikai támadások kereszttüzébe kerülne” – írta, és hozzátette, a találkozót követően további kapcsolatfelvételre nem került sor.

Bajnai Gordon posztja után újabb hangfelvételt hozott nyilvánosságra az Anonymus-maszkos ismeretlen, aki az Index által közölt felvételen azt mondja, sikerült kiugrasztania a nyulat a bokorból, és hogy az exkormányfő nem mindenben mondott igazat.

A hangfelvételen Bajnai Gordon hallható, aki egy ismeretlennel arról beszél, hogy van ingatlanfejlesztői érdeklődés a Városháza iránt, és a Fővárosi Önkormányzatban is megvan még a szándék, hogy egy esetleges ingatlanfejlesztés után egy kisebb és modernebb épületbe költözzenek. A volt miniszterelnök a felvételen elmondja, hogy a Városháza-projekt ügyében beszélt azzal, aki jóval Barts Balázs, a Fővárosi Vagyonkezelő Központ Zrt. vezetője felett felett áll, de Bajnai neveket nem említ.

„Erre van egy belső számításuk, hogy az egész önkormányzat elférne itt, egy újonnan épített, modern irodai szárnyban, és ezt lehetne fejleszteni egy szálloda, iroda, vagy bármilyen lakás, ami a fejlesztő elképzelése” – mondja a felvételen Bajnai Gordon, és amikor előkerül a kérdés, hogy van-e szándék a Városháza értékesítésére, akkor azt mondja, hogy "én annyit tudok, hogy jelzem még egyszer a Tordainak, hogy én úgy hallottam, hogy van szándék továbbra is". (Tordai Csaba a főpolgármester tanácsadója és a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. igazgatósági elnöke.) Róla azt mondja még Bajnai Gordon, hogy "gyakorlatilag két ember üzemelteti ma a Városházát, ő az egyik".

A volt miniszterelnök egy kedden kiszivárgott hangfelvételen újabb határozott kijelentéseket tett, arról beszélt Gansperger Gyula és a Városháza után érdeklődő potenciális vevő társaságában, hogy sok a cápa a fővárost vezető baloldali koalícióban, akik amint kiszagolnak egy üzletet, egyből közvetítőként szeretnének benne részt venni. "Rengeteg ilyen cápák úszkálnak a tóban, és egy nagykoalícióban mindenkinek a maga kis részterületei vannak, ez a realitás, ez így működik" – mondta Bajnai Gordon.

Karácsony Gergely szerdán bejelentette, hogy a korábbi kijelentéseivel ellentétben, vizsgálóbizottságot állítanak fel a Városháza eladásának ügyében, erre pénteken újabb hangfelvételt hozott nyilvánosságra az Anonymus-maszkos alak, mert mint fogalmazott, egy kis segítséget szeretne adni a vizsgálóbizottságnak, mert elmondása szerint a felvételből kiderül, hogy működik a jutalékos rendszer a fővárosban.

A megvágott hangfelvételen a korábban nyilvánosságra hozott beszélgetésekben is szereplő Gansperger Gyula mellett vélhetően az üzletember bizalmasa, Bodnár Dezső, illetve egy a fővárosi ingatlanok iránt érdeklődő befektető hangja hallható. A beszélgetésből az derül ki, hogy – a fővárosi önkormányzatnál semmiféle pozícióval nem rendelkező – Berki Zsolt a kulcsszereplője az úgynevezett „jutalékos rendszernek”. A Városháza eladására is megbízási szerződést kötő férfiról azt állítják, hogy komoly mandátuma van, a Fővárosi Vagyonkezelő Zrt.-ben "úgy mozog, mintha ő lenne a vezérigazgató". Szóba kerül egy vélhetően szintén eladás előtt álló Rimaszombat úti ingatlant, itt megemlítik a jutalékként emlegetett pénz mértékét is, Bodnár Dezső szerint "durván 8-10 százaléka a dolognak", és hogy "tíz százalék az, amit szeretnének, megbeszélés kérdése, mert már túl nagy az összeg".

A hangfelvétel megjelenése után Karácsony Gergely a Facebook-oldalán reagált, és az Anonymus-maszkos szivárogtatót Antalnak szólítva arra kérte, hogy hozza nyilvánosságra a birtokában lévő összes hangfelvételt, teljes terjedelmében, vágatlanul és álljon a vizsgálóbizottság elé is. A főpolgármester kitart amellett, hogy sem ő, sem a városvezetés egyetlen tagja nem ismeri a "sokat emlegetett Berki nevű NER-es ingatlanost", állítása szerint őt évekkel ezelőtt Tarlós István helyettesének kérésére fogadta a vagyonkezelő vezetése még az előző városvezetés idején.

Nyitókép: MTVA/Bizományosi: Róka László