Baldauf Csaba: csődök is jöhetnek jövőre a szállodapiacon

Az ősz egyértelműen jobb volt, mint a tavalyi évben, a szeptember és az október nagyon erősen sikerült árbevétel és forgalom szempontjából is. Novemberben viszont már megtorpanás látszik, elmaradtak a külföldi vendégek is Németország, Ausztria és Szlovákia döntései nyomán. A belföldi vendégek még utaznak, de ott is érezhető a visszafogottság - részletezte megkeresésünkre Baldauf Csaba, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke.

Az év végéhez hozzá tartoznak a különböző céges és családi rendezvények is, ám ezeknél elindult egy lemondási-elhalasztási hullám. Inkább a kisebb létszámú rendezvények maradnak meg, bíznak benne, hogy ezeket már nem mondják le - fogalmazta meg a szakma reményeit Baldauf Csaba. Megjegyezte, ezek az események mind az éttermeknek, mind a szállodáknak egyfajta pénzügyi támaszt jelentenek az első negyedévre - most azonban "egy-két lábat ki fognak húzni" ebből.

Nagyon eltérő Budapest és a vidék helyzete

A szakember felidézte, hogy a fővárosban is elindult az örömteli kilábalás, augusztus 20-a óta javult a trend, esetenként 50-70 százalékos szobakihasználtság is volt - azokban a szállodákban, amelyek kinyitottak. "Sok tartalékot azonban ezzel még nem lehetett felhalmozni."

Vidéken más a helyzet, ott az újranyitás óta egészen november közepéig kimondottan jó forgalom volt, amelynek révén egy jól működő szállodában némi profitnak is meg kellett jelennie - mondta az elnök. "Ez nem jelenti persze azt, hogy a tavalyi év hatalmas veszteségeit pótolni lehet és komoly tartalékot sem biztosít, de egy-két hónapig még valószínűleg segítséget fog nyújtani."

A szállodavezetőknek most a költségek elszabadulása is nagy fejtörést okoz, ami tetézi a keresletcsökkenéssel együtt járó bevételcsökkenés jelentette bajt. Drágább lett ugyanis az energia, az élelmiszer, és árat emeltek a beszállítók is. Ezek kigazdálkodása a jelenlegi keresleti szinten Baldauf Csaba szerint szinte lehetetlen, ezért, ha ez a helyzet így marad, és akár az energiaárra nem tudnak valamilyen támogatást kapni ágazati szinten, akkor a következő hónapok ismét erősen veszteségesbe fognak fordulni.

Benne van a levegőben a bezárások veszélye is, a jövő évben jó pár szállodai csődre és bezárásra lehet számítani,

vázolta a szomorú jövőt a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke. Mondta mindezt azzal együtt, hogy a hitelmoratórium miatt még nem teljesen látják át, hogy a vállalkozásaik milyen fittségben vannak.

Most abban bíznak, hogy néhány héten belül megindulhat a betegszámok csökkenése és pozitív hírek jelennek meg a járvánnyal kapcsolatban.

"Nagyon szeretném, ha ez két héten belül megtörténne, mert akkor talán még rövid távon egy nagyon gyors felpattanás történhetne a belföldi vendégforgalomban, ami jelentős segítség lenne elsősorban a vidéki szállodáknak" - zárta szavait Baldauf Csaba.

Nyitókép: macniak/Getty Images