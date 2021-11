Itt dörömböl a kapunkon az omikron szupermutáns, de még nincs jele, hogy betört volna – a nap hírei

Magyarországon a jelenlévő mintákban még nem azonosította a koronavírus új változatát, az omikron variánst a Nemzeti Népegészségügyi Központ – közölte a Magyar Nemzettel az NNK sajtóhivatala. Korábban Ausztriában, Csehországban, Németországban és Olaszországban is felbukkant az omikron, amit először a dél-afrikai térségben fedeztek fel. Szakértők szerint fennáll a valószínűsége annak, hogy a koronavírus eddigi legfertőzőbb változatáról van szó, de a magas számból nem kell feltétlenül rosszra számítani.

Nem tartja kizártnak a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa, hogy a jelenlegi védőoltások is védelmet adnak az új, omikron variánssal szemben. Szlávik János a Kossuth rádióban azt is hangsúlyozta: a variáns a korábbi törzseknél enyhébb, viszont furcsább megbetegedéseket okozott Dél-Afrikában: elsősorban fejfájást, rendkívüli gyengeséget, levertséget, szapora szívdobogást. Az oltási akció első hetét sikeresnek nevezve újból arra kért mindenkit: vegye fel a vírus elleni vakcinát. Hangsúlyozta: átlagos életmód mellett nincs esély elkerülni a megfertőződést.

A nyugodt karácsony azon múlik, hányan veszik fel a harmadik oltást – fogalmazott a Semmelweis Egyetem rektora. Merkely Béla az M1-en kiemelte, hogy a harmadik dózis hatása két hét alatt alakul ki. A szakember Izraelt említette példaként, ahol júniusban indult el a negyedik hullám, amely szeptemberre csúcsosodott ki, majd lecsendesedett. Ennek megoldása Merkely Béla szerint a harmadik oltás volt, amelyet a lakosság 45 százaléka kapott meg.

Közösen imádkoztak a koronavírus-járvány áldozataiért és a pandémia elmúlásáért a katolikus, a református és az evangélikus egyház vezetői advent első vasárnapján a budapesti Szent István-bazilika altemplomában. Az ökumenikus imán részt vett Áder János köztársasági elnök és felesége, Herczegh Anita.

A dél-afrikai fertőzöttek között eddig egyetlen esetben sem okozott súlyos megbetegedést a koronavírus új, omikron nevű változata – mondta a dél-afrikai orvosszövetség elnöke. Ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy két hét múlva lehet majd többet tudni az új vírusvariánsról. Angelique Coetzee a BBC brit közszolgálati televízióban elmondta: az érintett dél-afrikaiak közül eddig senki nem szorult kórházi kezelésre. Előzőleg Andrew Pollard, az Oxfordi Egyetem vakcinafejlesztő részlegének vezetője arról beszélt: rendkívül valószínűtlen, hogy az omikron variáns újraindítja a koronavírus-világjárványt.

Egyeztetésre hívta hétfő reggelre a főpolgármestert a budapesti közösségi közlekedés ügyében az innovációs és technológiai miniszter. Karácsony Gergely elfogadta az ajánlatot. A tárca szerint Palkovics László kész személyesen bemutatni Karácsony Gergelynek az éves támogatás kifizetéséről szóló szerződés tervezetét és a kormányzati oldalról véglegesnek tekinthető szövegváltozatot a felek akár azonnal alá is írhatják majd. A főpolgármester a Facebook-oldalán úgy reagált: ott lesz a tárgyaláson, bár szerinte az igazi kérdés az, miért kell az egységes ellenzéknek tiltakoznia ahhoz, hogy a fővárosi közlekedés hozzájusson a törvényben garantált 12 milliárd forintos támogatáshoz.

Levélben köszöntötte a magyarországi zsidóságot hanuka ünnepén a miniszterelnök. Orbán Viktor a magyarországi zsidó szervezetek vezetőinek címzett levélben úgy fogalmazott: az idei évben, amikor egy világjárvány és a népvándorlás hullámai között érkezik meg az ünnep, még szebben ragyognak a hanuka lángjai, melyek a reménységet és a csoda valóságát hirdetik. A nyolcnapos ünnep első estéjén, ma a Nyugati téren felállított hanukián meggyújtották az első gyertyát.

A csodavárás fontosságát hangsúlyozta Karácsony Gergely főpolgármester advent első vasárnapján, amely az idén egyúttal a hanuka kezdete is. A főpolgármester Facebook-bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet. hogy az advent jelentése: eljövetel. Egy másik bejegyzésében kitért arra is: este a zsidó közösségek szerte a világban és Budapesten is meggyújtják ez első gyertyát a hanukai menórán.

A migránsok halála miatti fájdalmának adott hangot úrangyala imájában Ferenc pápa. A katolikus egyházfő a La Manche-csatornán és a Földközi-tengeren átkelő menekültek halálára, a lengyel-fehérorosz határon várakozó migránsok szenvedéseire hívta fel a figyelmet. Felszólította a nemzetközi szervezeteket, hogy álljanak ki a migránsok jogaiért.

Még nincs vége a migránsválságnak Fehéroroszország és az Európai Unió határán – hívta fel a figyelmet a NATO-főtitkára. Jens Stoltenberg a lett közszolgálati tévének adott interjújában azt hangsúlyozta: még mindig többen megkísérelnek átjutni a határon, még ha kevesebben is, mint korábban. A NATO tagállamok külügyminiszterei kedden és szerdán tanácskoznak Rigában.

Csehországban kinevezte miniszterelnökké Petr Fialát az államfő. A Polgári Demokratikus Párt elnöke azonnal letette a hivatalos esküt. Az 57 éves politikus kormányfői kinevezését az érvényes járványügyi szabályok betartása mellett tartották. A koronavírussal megfertőződött Milos Zeman államfő nem találkozhatott közvetlenül Petr Fialával, egy átlátszó fallal volt elszigetelve. Milos Zeman kijelentette, hogy hétfőtől december 13-ig külön-külön találkozni akar a miniszterjelöltekkel.