Telt ház van a gyermekpszichiátrián, rengeteg az önsértő fiatal

A pandémia súlyosan érinti a gyerekek lelki egészségét, erre utalnak az ország nyugati felének nagy részét és Budát ellátó Vadaskert Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Kórház és Szakambulancia statisztikái is.

„A pandémia katalizátorként hatott a serdülők és a családok problémáira, az amúgy is létező gondok a bizonytalanság és a krízis hatására még erősebben jelentkeznek. A serdülők azért élik meg nehezebben ezt az időszakot, mert ők már elég nagyok ahhoz, hogy tudatosítsák magukban a feszültségeket, és amúgy is kritikus életszakaszban vannak” – mondta Tárnok Zsanett, a Vadaskert Alapítvány igazgatója. „Ugrásszerűen megnőtt az önsértő gyerekek száma az osztályainkon. Ők jellemzően nem azért okoznak maguknak sérülést, mert el akarják dobni az életüket, inkább a feszültséget, a frusztrációt akarják levezetni. Sok azonban az öngyilkosságot megkísérlő vagy szuicid gondolatokat megfogalmazó fiatal is. A szakambulancián jelenleg ötszázan várnak időpontra, és a szám folyamatosan nő” – tette hozzá a szakember.

Már tavaly is érezhető volt a koronavírus-járvány negatív hatása, de

az idei őszkezdet minden eddigi rekordot megdöntött.

2021 szeptember–októberében 1910 esetet láttak el az intézményben, míg 2019 ugyanezen időszakában „csak” 1360-at. Több mint harmadával nőtt – 613-ról 857-re – a figyelemzavaros esetek száma. Harmincról hatvanra ugrott, vagyis megkétszereződött azoknak a gyerekeknek az aránya is, akiket kényszeres gondolatok, tettek miatt kell kezelni. 2021 őszén ötször annyi gyermeket láttak el szorongásos és depressziós zavarral, mint két évvel ezelőtt – olvasható az intézmény közleményében.

„Elsősorban a súlyos esetek számának emelkedése aggasztó. Az akut esetek éjjel-nappal érkeznek. Kezeltünk olyan gyereket, akit fertőződése miatt a szülei három hétre a szobájába zártak, egyáltalán nem érintkezhetett senkivel. A fizikai kontaktus hiánya nagyon komoly nehézségeket okozhat, de jelentős stresszforrás az iskolába való visszatérés is” – mondta Szolnoki Nikolett, a Vadaskert gyermek- és ifjúságpszichiáter szakorvosa. Az intézményben folyamatosan próbálják bővíteni a kapacitásokat, hogy így segítsék a gyermekeket és szüleiket, hiszen a gyerekek akkor vannak jól, ha a családok is egészségesek.

Nyitókép: Elva Etienne/Getty Images