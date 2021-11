A szelektív hulladéknak már közel harmadával nagyobb része hasznosul

A tavaly begyűjtött hulladék 75 százaléka vegyes, 9 százaléka bio- és zöld, 8 százaléka csomagolási, 4 százaléka lom, 1 százaléka üveg hulladék volt, 3 százaléka pedig az egyéb kategóriába tartozott.

A közlemény szerint a koronavírus-járvány gazdasági hatásaira vezethető vissza, hogy a korábbi években a közszolgáltatás körében begyűjtött hulladék mennyiségének emelkedése 2020-ban megtorpant: 2018-ban 3,011 millió tonna, 2019-ben 3,242 millió tonna, míg 2020-ban 3,245 millió tonna hulladékot gyűjtöttek be.

Idén november 21-28. között rendezik az Európai Hulladékcsökkentési Hét eseményeit. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a tudatos hulladékgazdálkodásra, a keletkező hulladék mennyiségének csökkentésére és az újrahasznosítás fontosságára. Ezen a héten Magyarországon is részt lehet venni olyan eseményeken, ahol a fő téma a fenntartható hulladékgazdálkodás, a szelektív hulladékgyűjtés, a műanyagok újrahasznosítása vagy a csomagolásmentes vásárlás.

Arra is rámutattak, hogy Magyarország a kormány Klíma- és természetvédelmi akciótervének és az európai uniós irányelvek célkitűzéseivel összhangban 2021-ben módosította hulladéktörvényét. Az új jogszabály a hulladékot - a körforgásos gazdaságra átállás jegyében - nyersanyagként kezeli: a gyártókat arra ösztönzi, hogy már a gyártásánál visszaszorítsák a hulladékok keletkezését, illetve ahol lehetséges, ott minél nagyobb arányban használják azt alapanyagként. A szabályozás ösztönzi az italcsomagolások újrahasznosítását is, és 2023-tól kötelezően visszaválthatóvá teszi az üvegeket, a műanyag palackokat és a fém italos dobozokat. Az illegális szemétlerakás megakadályozása és a természeti környezet megóvása érdekében pedig a jogszabály szigorúbb szankciórendszert vezet be - olvasható a MEKH közleményében.

Nyitókép: Pixabay