Egymás után élnek a szigorítás lehetőségével az iskolaigazgatók

Számos középiskola döntött úgy a múlt heti járványügyi szigorítás után, hogy előírja a maszkviselést, kötelezővé teszi a reggeli testhőmérséklet-mérést és a kézfertőtlenítést. Mint ismert, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón jelentette be, hogy péntek éjféltől zárt térben ismét kötelező maszkot viselni, a mozikban, a színházakban és az üzletekben is fel kell majd venni a maszkot, az iskolai szabályokról azonban az igazgatók dönthetnek.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pénteken küldött minderről levelet az iskolaigazgatóknak – írja az Eduline. Ebben azt írják, hogy a nevelőtestületek eddig is szigoríthattak a járványügyi előírásokon, ehhez csak a szülői szervezet és a diákönkormányzat véleményét kellett kikérniük, ám ezentúl az igazgató egyedül is dönthet a maszkviselési szabályokról. Igaz, a tárca azt javasolja, ennek ellenére érdemes egyeztetni a szülőkkel és a diákönkormányzattal, és továbbra is érvényes az az alapszabály, hogy a maszkviselést senkinek sem lehet megtiltani – jegyzik meg.

A lap konkrét iskolákat is megnevezve hozzáteszi, hogy a fentiek után több fővárosi gimnáziumban is úgy döntöttek, élnek a kormányrendeletben felkínált lehetőséggel, így kötelezővé teszik a maszkviselést – egyes helyeken a tanórák alatt is. Ez alól bizonyos intézményekben kivételt élveznek azok, akik az elmúlt hat hónapban átestek a betegségen, vagy már beoltatták magukat. Van, ahol a belépéskor kötelező a kézfertőtlenítés és a testhőmérséklet-mérés, a fogadóórákat pedig online tartják meg.

Az Eduline összeállítása szerint a kormányzati bejelentés után számos fővárosi és vidéki általános iskolában is szigorítottak a szabályokon, elrendelve a kötelező maszkviselést és kézfertőtlenítést, de arra is van példa, hogy a szülők csak az épület kapujáig kísérhetik a gyerekeket. Egyes intézményben csökkentették a „teremváltások” számát is, ami a koronavírus-járvány berobbanása óta bevett eszköz az oktatásban: ilyenkor az osztályok nem „vándorolnak” a szaktantermek között, hanem egész nap a saját termükben vannak, és oda érkeznek a szaktanárok.

Nyitókép: Liderina/Getty Images