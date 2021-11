Duplázódott az újonnan igazolt koronavírus-fertőzöttek száma egy nap alatt Magyarországon - a nap hírei

Csaknem megduplázódott az újonnan igazolt koronavírus-fertőzöttek száma egy nap alatt Magyarországon. 10.265 új esetet igazoltak, meghalt 178 beteg. Az aktív fertőzöttek száma meghaladja a 115 ezret. 5852 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 565-en vannak lélegeztetőgépen. Eddig 32.514 ember halt meg a betegségben. Már meghaladja a 6 millió 8 ezret a koronavírus ellen beoltottak száma Magyarországon, 1 millió 668 ezren pedig már a harmadik dózist is felvették.

Az ország összes kórházában, 101 intézményben várják az oltásra jelentkezőket a jövő hétfőn induló oltási akcióhéten – erősítette meg a területi közigazgatásért felelős államtitkár. György István hangsúlyozta: nem kell sem időpontot foglalni, sem előzetesen regisztrálni. Első, második és harmadik oltásokat is adnak. Kiemelte: fontosnak tartják az átoltottság növelését, mivel a delta variáns rendkívül agresszíven fertőz.

Azonnali intézkedéseket sürget a koronavírus járvány megfékezéséért és az egészségügyi dolgozók munkájának elismerésére a Magyar Orvosi Kamara. „Levegőt!” címmel megjelent felhívásában a szervezet elnöksége kötelezővé tenné a maszk viselését minden zárt közösségi térben, megtiltanák a tömegrendezvényeket, védettségi igazolványhoz kötnék a belépést a nem létfontosságú helyekre és támogatnák a távmunkát. Emellett az emberektől a távolságtartás, kézmosás betartását kérik. Arra figyelmeztetnek, hogy ha nem születnek meg a megfelelő intézkedések, akkor a járvány végére az eddig is sok sebből vérző közellátás tönkremegy.

Magyarország egy rendkívüli kihívásokkal teli időszakban töltötte be sikeresen az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának soros elnöki tisztségét, amelyet most átad Olaszországnak - közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy Európa akkor lehet erős, ha biztosítják a nemzeti kisebbséghez tartozók identitásának, kultúrájának megőrzését, ahogy az például Magyarországon történik. Hozzátette: a magyar elnökség hangsúlyt fektetett a környezetvédelemre is.

Díszpolgári címeket és elismeréseket adott át a főváros napja alkalmából Karácsony Gergely főpolgármester. Díszpolgári címet kapott Adamis Anna dalszövegíró, költő, Bíróné Keleti Ágnes ötszörös olimpiai bajnok tornász, Bodrogi Gyula Kossuth-díjas színművész, Iványi Gábor lelkész a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség elnöke és Novák Ferenc Kossuth-díjas koreográfus. 148 éve éppen ezen a napon jött létre a főváros, Pest, Buda és Óbuda egyesítésével. Karácsony Gergely korábban azt mondta: minden remény megvan arra, hogy a felújított Lánchíd átadásával ünnepelhetik majd meg Budapest megalakulásának 150. évfordulóját.

Elrendelte a Nemzeti Nyomozó Iroda a nyomozást annak a fővárosi ingatlannak az értékesítése miatt, amelynek ügyében Budai Gyula fideszes országgyűlési képviselő tett feljelentést. Budai Gyula felidézte: befolyással üzérkedés miatt ismeretlen tettes ellen tett feljelentést, miután a sajtóban megjelent egy titokban rögzített felvétel, amelyen két férfi egy fővárosi telek megszerzéséről beszél. Sajtóértesülések szerint a 12. kerületben egy ipari területről van szó, amelyet egy cég 101 millió forintért vásárolt meg a Fővárosi Önkormányzattól.

Franciaországban a növekvő esetszámok ellenére sem tervez új korlátozó intézkedéseket a kormány. A kabinet ülése után azt is elhangzott: egyetlen nap alatt csaknem 200 ezren vették fel a koronavírus elleni oltás harmadik, emlékeztető adagját, s ez rekordot jelent. A kormányszóvivő ugyanakkor elismerte, hogy az országot már elérte a járvány ötödik hulláma.

Belgiumban az orrot és a szájat eltakaró maszk szélesebb körű használatát vezeti be és otthoni munkavégzést rendelt el szombattól a kormány. Teljes lezárást azonban nem tervez a kabinet. Szombat reggeltől a beltéri helyszíneken, például kávézókban, éttermekben, mozikban vagy színházakban kötelező lesz a védettségi igazolvány bemutatása, továbbá mindenkinek maszkot kell viselnie, hacsak nem ül és étkezik.

Kész tárgyalni a fehérorosz elnök az Európai Unióval a lengyel határon kialakult migránsválság megoldásáról. Aljakszandr Lukasenka erről a német kancellárt biztosította az újabb telefonbeszélgetésben. Angela Merkel az uniós humanitárius segélyek eljuttatásának segítését kérte. Lengyel kormánypárti politikusok ugyanakkor bírálták a német politikust a kapcsolatfelvétel miatt. Szerdán az Európai Bizottság 700 ezer eurós humanitárius támogatást nyújtott a fehérorosz határon rekedt, kiszolgáltatott helyzetben lévő migránsoknak.

