Maszk nélkül senki nem léphet be az OTP fiókjaiba szerdától

Az OTP közlésére hivatkozva a Portfolio azt írja, a bank elővigyázatosságból kötelezővé teszi a maszkviselést bankifókjaiban a szerdai naptól minden 6 évnél idősebb látogató számára. .

A pénzintézet azt is közölte, alkalmazottaikat folyamatosan tesztelik, a fiókokban pedig a plexik és a kézfertőtlenítő is megjelent már, gyakrabban is takarítanak.

Az OTP kéri ügyfeleit, amit csak lehet, online intézzenek.

Nyitókép: Vajda János