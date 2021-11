A Magyarországon engedélyezett koronavírus elleni védőoltások életet mentenek, mondta Kásler Miklós - a nap hírei

A Magyarországon engedélyezett koronavírus elleni védőoltások mindegyike életet ment és ezt kutatási eredmények is igazolják – jelentette ki az emberi erőforrások minisztere. Kásler Miklós elmondta: a 2021. január 22-e és június 10-e között beoltott 3,7 millió ember adatai alapján a fertőzés ellen használt vakcinák hatékonysága 69 és 88 százalék között volt. Hozzátette: az ebben az időszakban a beoltottak majdnem fele a két keleti vakcina egyikét kapta meg.

Kiemelten fontosnak tartaná az együttműködést a türk államokkal a biztonságos európai energiaellátáshoz a külgazdasági a külügyminiszter. Szijjártó Péter a Türk Tanács isztambuli csúcstalálkozóján arra hívta fel a figyelmet, hogy Azerbajdzsán jelentős gázforrásokkal rendelkezik, amelyekkel újabb forrás nyílhat meg Európa számára, ha a már meglévő vezeték kapacitását megnövelik. A migrációs helyzete utalva Szijjártó Péter hangsúlyozta, Magyarországnak és Európának is az az érdeke, hogy a legtávolabb sikerüljön megállítani az illegális bevándorlási hullámokat.

Levélben szólította fel a miniszterelnököt a főpolgármester, hogy a kormány fizesse ki a fővárosi közösségi közlekedés idei, 12 milliárd forintos normatív támogatását. Karácsony Gergely úgy fogalmazott, a kormány elblicceli a maga által hozott törvényeket, és a budapesti közösségi közlekedés tönkretételén dolgozik. Arról beszélt, hogy amíg Tarlós István főpolgármestersége idején az év ezen időszakára már rég megérkezett a Budapesti Közlekedési Központhoz a pénz, ennek most egyelőre "nincs jele".

Megjelent az üzemanyag árának korlátozásáról szóló rendelet a Magyar Közlönyben. Ebben a kormány a veszélyhelyzeti intézkedési jogára hivatkozva rendeli el, hogy november 15-étől, vagyis jövő hétfőtől a 95-ös benzin és a gázolaj kiskereskedelmi ára nem lehet magasabb 480 forintnál. A két üzemanyagfajta három hónapig lesz hatósági áras termék. Csütörtökön Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta: abban bíznak, hogy az ár felső határának rögzítése segít a gazdaságnak és hozzájárul az infláció mérsékléséhez is.

Hétfőtől az ügyfeleknek és ügyintézőknek is kötelező a maszkviselés a kormányablakokban - közölte a Miniszterelnökség. Magyarországon november elsejétől lett ismét kötelező a maszkviselés a tömegközlekedési eszközökön, az átoltottság növelése érdekében a munkáltatók előírhatják az oltás felvételét dolgozóiknak.

Pénzbírság kiszabását kéri az uniós bíróságtól Magyarországra az Európai Bizottság, amiért Magyarország nem tartotta be a menekültügyre és a visszatérésre vonatkozó uniós szabályokról szóló, tavaly decemberi bírósági ítéletet. Az Európai Unió Bírósága tavaly decemberben úgy ítélte meg, hogy a szerb-magyar határon található tranzitzónáknál Magyarország nem teljesítette maradéktalanul azon kötelezettségét, hogy hozzáférést biztosítson a menekültjogi eljáráshoz.

Egészségügyi beruházásokat indít a kormány. Ennek részeként 22 megyei járóbeteg ellátó és 40 mentőállomás újul meg. Az Országos Vérellátó Szolgálat pedig 5 vérvételi buszt kap. A Magyar Közlöny szerint szerepel a listán az Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház létesítése. A beruházás 80 ezer négyzetméter területet érint.

Nem javult alapvetően a jogállamisági helyzet Magyarországon – összegezte 3 napos budapesti látogatásának tapasztalatait a jogérvényesülésért felelős uniós biztos. Didier Reynders azt is hangsúlyozta, hogy egyértelműen diszkriminálják az eltérő szexuális orientációjú embereket, ezért a vonatkozó törvény módosítását kérte. A biztos az idei jogállamisági jelentésének megállapításairól folytatott párbeszédet a törvényhozás, a kormány tagjaival, ellenzéki politikusokkal, a bíróságok és a civil szféra képviselőivel. Hangsúlyozta: jövőre már nemcsak megállapításokat, hanem konkrét javaslatokat is fog tenni jogállamisági kérdésekben, de ha ez sem segít, akkor készen állnak szankcionáló mechanizmusokat is bevetni.

Németország fokozottan kockázatos területnek minősítette Magyarországot a koronavírus-járvány terjedése miatt. A vasárnap nulla órától érvényes besorolás azzal jár, hogy Németországba utazás előtt ki kell tölteni a kormány online bejelentési űrlapját, az oltatlanok csak friss negatív vírusteszt lelettel utazhatnak be, és a határ átlépése után rögtön házi karanténba kell vonulniuk tíz napra. Magyarország mellett Ausztria és Csehország is fokozottan kockázatos területnek minősül vasárnaptól.

Lettországban az oltatlan parlamenti képviselők nem szavazhatnak és javadalmazásukat is csökkentik a jövő héttől. A rigai vakcinaszavazáson a 100 tagú testületből 62 képviselő voksolt a szigorítás mellett, amely 2022 derekáig lesz érvényben. A lett köztévé beszámolója szerint kilenc olyan képviselő van, aki nem volt hajlandó beoltatni magát mindeddig.

Horvátországban a korábban tervezettnél egy nappal később, keddtől teszi kötelezővé a kormány a koronavírus elleni védettségi igazolást az állami szférában. A halasztás oka, hogy azok akik nem kaptak oltást, és nem estek át a fertőzésen, teszteltethessék magukat. Az érintetteknek hetente kétszer teszteltetniük kell magukat. A tesztelés egyelőre ingyenes lesz azok számára, akiknek ezt a munkahelyük kötelezően előírja. A rendelet az intézmények látogatóira is vonatkozik. Kivételt képeznek ez alól az egyetemisták, a tanulók, a 16 évnél fiatalabb gyerekek és azok, akik elkísérik a gyerekeket az iskolába vagy óvodába.