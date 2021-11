Időalapú jegyet vezetne be a BKK, nem is sokára

Az időalapú jegyről közönségszavazást indított a Facebook-oldalán még október közepén a BKK, azt tudakolva, hogy milyen összvonalas, időalapú mobiljegyet szeretnének: 30, 60, vagy 90 perceset. E jegytípus lényege, hogy nem kellene minden átszálláskor új jegyet érvényesíteni, csak arra kellene figyelni, hogy a megfelelő időtartamra szóló jegyet váltsa meg az utas az utazás kezdete előtt.

A vasárnap déli állás szerint közel négyezren szavaztak, a legtöbben (a válaszadók fele) a 60 perces változatra. A második legnépszerűbb a 90 perces jegy (a válaszok mintegy 30 százalékával).

Felmerül persze a kérdés, valaki be is írta kommentben: ha egy negyed órás útra valaki vesz egy félórás jegyet, de beragad a dugóba és lejár az idő, mielőtt célba érne, akkor mi történik? A BKK a kérdezőnek azt válaszolta, "gondoltunk erre is… hamarosan erről is mesélünk".

Egyszóval úgy tűnik, komolyan gondolja a Budapesti Közlekedési Központ az ügyet. A Telex meg is kérdezte a társaságot, amely azt válaszolta, hogy

2022 elejétől tervezik bevezetni az új lehetőséget,

a jegytípus mobiltelefonról is megvásárolható lenne.

Mint azonban a BKK írta, még nincs végleges döntés a hosszáról és a működéséről, "a pontos termékkoncepció részleteinek kidolgozása még folyamatban van, dolgoznak a megvalósításán". Hozzátették, az igények pontosabb megismerése céljából további vizsgálatokra van szükség ahhoz, hogy az új, időalapú mobiljegy termékportfóliót kialakítsák.

A portál emlékeztetett: Tarlós István korábbi főpolgármester és Pintér Sándor belügyminiszter még 2019 áprilisában írt alá egy megállapodást, ami szerint 2020 végén már időalapú jegyeket lehet venni e-személyivel, hallgatói kártyával, utazási kártyával. Az időalapú BKK-jegy budapesti bevezetését hátráltathatja ugyanakkor az a kormányrendelet, ami megtiltja az önkormányzatoknak, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt hozzányúljanak a szolgáltatásaik díjtételeihez. Van már itthon időalapú tömegközlekedési jegy Debrecenben például az előre megváltott jegyek 350 forintba, a járművezetőnél váltottak 450 forintba, az új, 60 perces jegyek pedig 400 forintba kerülnek – ez hasonló a budapesti díjszabáshoz. Tatabányán is van egy órás mobiljegy, ott 280 forintba kerül - összegzett a Telex. Budapesten jelenleg 24 és 48 órás jegyek vehetők mobiltelefonról - a rendszer a reptéri buszra érvényes 900 forintos jeggyel indult.

Nyitókép: BKK