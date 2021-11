Szavazatszámlálókat toboroz az ellenzék 2022-re

A 2022-es országgyűlési választáson több mint tízezer szavazatszámláló bizottság működik majd (2018-ban 10 285 volt). Feladatuk a szavazás lebonyolítása, döntés a szavazás folyamán felmerült vitás kérdésekben, a szavazatok megszámlálása és a szavazóköri eredmény megállapítása, a választás tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése, és – ha szükséges – a választás törvényes rendjének helyreállítása.

A legutóbbi országgyűlési választáskor az ellenzéki pártoknak összesen valamivel több mint 15 ezer delegáltja volt. De ahogy a jelöltállításnál nem volt valódi együttműködés, úgy a szavazatszámlálók beosztásában sem, így rengeteg szavazókörben nem volt ellenzéki delegált – írja a 24.hu.

Egy civilek által tavaly életre hívott, és a hat ellenzéki párt által is támogatott kezdeményezés, a Húszezren a tiszta választásért 2022-ben (továbbiakban 20k22) azzal a céllal jött létre, hogy a jövő évi parlamenti választáson az ország összes szavazókörébe találjanak legalább két embert, akiket az ellenzéki összefogás delegálhat a szavazatszámláló bizottságba.

Az előválasztással a toborzás is beindult

A 20k22 kezdeményezés ötlete 2020-ban vetődött fel, mostanra már több mint száz szakember dolgozik annak sikeréért, az ellenzéki összefogás hat pártja megbízásából. A kezdeményezésben résztvevő, a 20k.hu oldalon regisztráló szavazatszámlálók az ellenzéki közös listát állító jelölőszervezet delegáltjai lesznek.

A pártok támogatására azért van szükség, mert a szavazatszámláló bizottságokba csak az önkormányzatok képviselő-testületei által választott tagok és a jelölő szervezetek által delegált számlálóbiztosok kerülhetnek be – teszik hozzá.

A toborzást az ellenzéki előválasztással párhuzamosan indították, és eddig

közel 10 ezren regisztráltak szavazatszámlálónak.

A cikk mások mellett arra is kitér, akik vállalnák a szavazatszámlálást, azoknak érdemes észben tartaniuk, hogy a választás napja előtt eskütétel is lesz, ami után van egy hivatalos, de rövid oktatás is.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán