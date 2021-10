A társadalomnak van egy olyan része, amely nem oltotta be magát (8,5 millió 12 éven felüliből mintegy 6 millió ember kapta meg legalább az első oltását). Az, hogy a jelenlegi negyedik, és az azutáni hullámok mennyi áldozatot fognak követni, nagyban függ attól, hogy hányan oltatják be magukat - mondta Gulyás Gergely. Megjegyezte, tömeges volt a munkaadói igény, például a turizmusból és az iparkamara részéről is.

Íme a jelenleg ismert szabályok:

- Az első két oltás felvételét teheti kötelezővé a munkáltató.

- Ha ilyen szabály van életben és valaki nem oltatja be magát, az fizetés nélküli szabadságra küldhető, legfeljebb egy évre, utána pedig el lehet bocsátani.

- A munkavállaló választhat oltást (akár orvossal egyeztetve).

- Az oltás kötelezősége alól orvosi igazolással lehet felmentést kapni.

- A mostani tervek szerint december 15-ig kell az első oltást megkapni, de

- 1-2 napon belül megjelenik a rendelet a végleges szabályokkal.

- Felsőoktatási intézményekben a jelenlegi tervek szerint a következő lesz a helyzet: "az állami fenntartású egyetemeknél mi rendelhetjük el, az alapítványiaknál a kuratórium".

- Az alapelv az, hogy az állami cégek és a nagy állami alrendszerek előírják munkavállalóiknak a kötelező oltást; részletek a rendeletben jönnek majd.

Felmerült a Kormányinfón a kérdés, hogy a rendelet meddig lesz érvényes. "Amíg a járvány velünk van. Ha már nem lesznek megbetegedések vagy legalábbis halálesetek, vagyis amíg a járvány emberéleteket veszélyeztet" - mondta Gulyás.

Megjegyezte, a jelenleg is életben lévő rendkívüli jogrend révén tudják a fentieket rendeletben előírni. Ha a rendkívüli jogrend megszűnik és ezt az intézkedést fenn akarják tartani, akkor az Országgyűlésnek kell elfogadnia törvényt arról, hogy a rendkívüli jogrendben meghozott intézkedésekből mi marad életben és mi nem.

További fontos újdonság a Kormányinfóról, hogy november 1-től kötelező a maszkviselés a tömegközlekedésen.

Nyitókép: MTI/ANSA/EPA/Tino Romano