A legjobb prémium kategóriás abroncsok (x)

A hagyományos téli gumik általában rossz gördülési ellenállással rendelkeznek, ami azt jelenti, hogy nemcsak a felületük kopik el gyorsabban, hanem a benzinkutat is többször kell meglátogatnunk. De vajon melyik abroncsokat válasszuk? Összegyűjtöttük a vezetők kedvenceit.

Michelin Alpin 6

A Michelin francia gyártókkal büszkélkedik, az Alpin 6 mindig a tesztek élén zárja. Ez a gumiabroncs nemcsak új korában, hanem használtan is kiváló teljesítményt nyújt. A legújabb technológiák alapján készül, amelyek optimalizálják a biztonságot és az irányíthatóságot kopott állapotban is. Az önregeneráló mintázat azt jelenti, hogy a felület kopásával egyre szélesedő csatornák nyílnak meg, úgyhogy tovább használhatjuk. A többrétegű futókeverék a havas útszakaszon is nagyszerűen teljesít, ugyanakkor az ára miatt sem kell aggódnunk.

Continental Wintercontact TS

A Continental Wintercontact TS 860 szintén a prémium kategóriába tartozik. A teszteken többször láttuk a győztes kategóriában, ahol a kompakt és a középkategóriás járműveknek is tökéletes megoldást jelent. A legújabb műszaki vívmányoknak köszönhetően ezzel az abronccsal biztonságosan fogunk tudni közlekedni, ugyanakkor a fékúttól sem kell tartanunk. Úgy tervezték meg, hogy bírja a havas és a jeges útszakaszokat, miközben a nagyon hideg, de száraz utakon is biztonságos marad a vezetés.

Dunlop SP Winter

A Dunlop SP Winter megint a legjobbak között szerepel. Kiváló kormányozhatóság jellemzi, amihez nagyszerű tapadást kapunk. Külön öröm a kanyarokban, mivel nem fogunk véletlenül kicsúszni, még biztonságosabbá teszi a vezetést. Vizes úton megelőzi az aquaplaning jelenségét, amit az egyedülálló ADAC-teszteken is többször bizonyított. Nem véletlen, hogy sikeresen elérte a nagyon ajánlott kategóriát, ahova csak a legjobbak jutnak be. Az alacsony gördülési ellenállása az üzemanyag-fogyasztásra is jó hatással van.

Goodyear Ultra Grip

A Goodyear Ultra Grip egy rendkívül sikeres sorozatot tud magának, nem véletlen, hogy egyre többen keresik az UG8 és az UG9+ termékeket is. Az abroncsok a háromdimenziós tervezésű és formájú blokkokról híresek, amelyek felosztják a futófelületet, és nagyszerűen egyensúlyoznak a havas talajon is. Az irányított futófelület nagy vonóerőt tud átadni, amihez rövid fékút társul. Nincs több aquaplaning, ráadásul az alacsony kopás segít abban, hogy ritkábban kelljen cserélni.

A gumitesztek rendre bizonyítják, hogy a prémium kategóriás gumik normál körülmények között is jobban teljesítenek a legolcsóbb termékekkel szemben, és akkor még nem tértünk ki a vizes, havas vagy jeges urakra. Amennyiben az átlagnál gyorsabban haladunk, akkor a fékút méterei még nagyobbra nőnek, ami a kisebb balesetből hatalmas katasztrófát csinál. Vészfékezés esetén csak a prémium biztosítja a megállást, úgyhogy ne ezen próbáljunk meg spórolni. A jobb tapadás és jobb kezelhetőség csak extra lesz, válasszuk a legjobbat!

(x)

Nyitókép: Pixabay