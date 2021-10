Szentendre április elején jelentette be, hogy mivel hétvégenként tarthatatlanná válik a helyzet a tömegével érkező és szabálytalanul parkoló turisták miatt, a város április 9-től kerékbilincset tesz a renitens sofőrök autóira.

Most viszont azokkal szemben kényszerülnek fellépni, akik a sajátjuknak tekintik és lezárják a közterületet. A néhány napja indult közterület-használatot ellenőrző akció keretében néhány utcában összesen negyven ingatlannál találtak szabálytalanságot, ezért kemény fellépésre szánta el magát a város vezetése – írta a Budapest Környéke írása alapján a Portfolio.

Sokan féltik a gondozott gyepet, és olyanok is akadnak, akiket egyszerűen idegesít, ha a házuk előtti közterületen parkolnak, azonban az önkényes területfoglalás nem csak szabálytalan, de veszélyes is: az ingatlanok előtti kőtömbök, néhol szikla méretű kövek kihelyezése a forgalom és a parkolás akadályozása mellett balesetekhez is vezethet, főképp havas, síkos időben.

Elsősorban a mentők, tűzoltók, hókotrók számára szükséges biztosítani a házak akadálymentes megközelítését, vagyis a közlekedő gépjárművek félreállásának, félrehúzódásának lehetőségét – olvasható Szentendre hivatalos honlapján. Megjegyzik azt is, hogy ha összetörik egy autó egy ilyen kőtömb miatt, akkor a ház tulajdonosa lesz a felelős, neki kell fizetnie a kártérítést.

Az önkormányzat először felszólítást küld a tulajdonosoknak és legalább 20 ezer forintra bírságolhatják meg minden egyes nap után, amely alatt bizonyítható az engedély nélküli közterület-használat.

Nyitókép: Pexels.com