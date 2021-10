Orbán Viktor Horgoson: a magyarok és szerbek egy új jövő építésébe kezdtek

A magyarok és szerbek egy új jövő építésébe kezdtek és ennek a jövőnek a magyarok és szerbek együtt lesznek a nyertesei - mondta Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn a szerbiai Horgoson, a Szeged-Szabadka vasútvonal felújításindító ünnepségén.

A kormányfő beszédében kiemelte: 150 éves vasútvonalat akarnak felújtani, de valójában alapkövet tesznek most le. Azért alapkőletételről beszélnek, mert ez annak a szimbóluma, hogy a szerbek és magyarok egy új jövő építésébe kezdtek - fogalmazott.

Kifejtette: "együtt erősebbek vagyunk", szorosabbra kell fűzni a kétoldalú kapcsolatokat, ezért hozták tető alá a stratégiai együttműködésről és szövetségről szóló megállapodást.

Azt mondta: a történelem vihara kettévágta ezt a vasútvonalat és ezzel mindkét város lakosai sokat vesztettek, a vasútvonal teljesen eljelentéktelenedett.

Hat évvel ezelőtt a vasúti pálya mentén illegális migránsok ezrei vonultak Magyarország és Európa felé, a pályát le kellett zárni, végül megszűnt a közlekedés

- idézte fel.

Orbán Viktor szerint ez egy sajátosan közép-európai történet, amikor "valami birodalmi központban tőlünk távol kiötlenek valamit", aztán megpróbálják ránk erőltetni és "mi fizetjük meg mindennek az árát". Az idegen hatalmak ide mindig csak háborút és békétlenséget hoztak - mondta. Hozzátette: ami kívülről jött, "elválasztott minket", lecsúszást és konfliktust hozott.

Hangoztatta: "épp itt az ideje, hogy a saját kezünkbe vegyük a saját sorsunk irányítását".

Hangsúlyozta: itt most egy schengeni határ húzódik, de az Európai Unió külső határának nem itt kellene lennie, hanem lenn, délen és a szerbeknek útlevélellenőrzés nélkül kellene közlekedniük Magyarországra és Európába. Szerbia a Balkán kapuja és Európa biztonságának kulcsállama - jelentette ki.

A miniszterelnök közölte: Szerbia évek óta készen áll a csatlakozásra, a kérdés lassan az, hogy akar-e még csatlakozni vagy lesz-e mihez csatlakoznia. Magyarország elkötelezett támogatója az országnak - mondta.

Kitért arra: ennek

a beruházásnak "van egy nagyobb testvére", dolgoznak a Budapest-Belgrád vasúti folyosó megépítésén

és elszántak, hogy a Baja és Szabadka közötti pálya is hamarosan megépüljön. Dolgoznak azon is, hogy a legegyszerűbb határellenőrzéssel valósulhasson meg a fejlesztés, hiszen a politika értelme, hogy az itt élők érdekét szolgálja - mondta a kormányfő. "Együtt nem kétszer, sokszor erősebbek" A magyarok és szerbek együtt nem kétszer, hanem sokszorosan erősebbek, mint külön-külön, és minden, amit együtt tesznek, minden, amit együtt építenek, ezt bizonyítja - hangsúlyozta Aleksandar Vucic szerb elnök hétfőn Horgoson, ahol Orbán Viktor miniszterelnökkel közösen helyezte el a Szabadka-Szeged vasútvonal alapkövét.



Beszédében a szerb elnök megköszönte Orbán Viktornak, hogy volt elég bátorsága és megfelelő víziója ahhoz, hogy megteremtse a magyar-szerb kapcsolatok teljesen új alapját. Aleksandar Vucic emlékeztetett arra, hogy korábban soha nem voltak olyan jók a két ország és a két nemzet kapcsolatai, mint az utóbbi években. "Az erős Szerbia erős Magyarországot, az erős Magyarország pedig erős Szerbiát is jelent, és mindannyiunknak ez az érdeke" - húzta alá.

Nyitókép: Pixabay