Így hozd ki a maximumot a Black Friday-ból 2021-ben! (x)

A fekete péntek eredetileg az Egyesült Államokban terjedt el, és a lényege az volt, hogy a hálaadásnapi nagy evés-ivások, valamint családi összezördülések után mindenki elment pénteken nagybevásárolni, megkezdve ezzel a karácsonyi vásárlási szezont. A kereskedők részéről visszautasíthatatlan ajánlatok, míg a vásárlók irányából a boltok tömeges megrohamozása, az „aki mer, az nyer” életérzés és valóságos pankrációs helyzetek kialakulása jellemezte ezt a napot. A későbbiekben az internetes kereskedelem beköszöntével az online térbe is átköltözött az egész őrület, hatalmas lehetőséget hozva létre az e-kereskedők számára. A koronavírus-pandémia pedig az online Black Friday további erősödését hozta magával.

Black Friday Magyarországon – hol (és mikor) lehet számítani rá?

Hazánkban a 2010-es évek második felében terjedt el igazán a fekete pénteki láz. Itthon szintén az év végi vásárlási láz kezdő napját nevezzük Black Friday-nek, bár abban olykor vita támad a kereskedők között, hogy ez pontosan melyik napra is esik. Egyes becslések szerint a kereskedők éves forgalmának 6-8 százaléka ezen az egyetlen napon realizálódik.

Ami biztos: ezen a napon nem mindennapi kedvezmények és csak erre az egyetlen napra jellemző termékkínálat várja a vásárlókat, akiknek érdemes időben felkészülniük, ugyanis jellemzően 40–70 százalékkal is pénztárcabarátabb áron rendelhetők meg ilyenkor a kiválasztott termékek. A legnagyobbak mellett számos kisebb kereskedő is tart fekete pénteket; jól összeszedett listájukat a BlackFriday.hu oldalon lehet megtalálni.

Gyors és szemfüles vásárlók előnyben: így vásárolj Black Friday-kor!

Fontos, hogy már idejében kezdjünk el felkészülni a nagy napra. Mindenekelőtt gondoljuk át, mi az a termék, amihez mindenképp szeretnénk hozzájutni, és nézzük meg, ez potenciálisan hol lesz elérhető. Fontos, hogy szemfülesek legyünk, és mielőbb lecsapjunk a kiszemelt árura, hiszen Black Friday napján igen hamar ürülnek a (virtuális) polcok.

Felmérések alapján ezen a napon a legtöbben játékot, ajándékot és háztartási gépeket, konyhafelszerelést, illetve szórakoztató elektronikai eszközöket és ruhaneműket vásárolnak. Egy másik irányvonal a szabadban eltöltött idő, amelynek jelentősége a hosszú pandémiás bezártság alatt csak még tovább növekedett. Így a leendő vásárló számíthat arra, hogy többet fognak eladni olyan árucikkekből, mint a sporteszközök, grillek és szabadtéri medencék; illetve a home office térnyerésével a lakberendezési termékek sokaságához is várhatók jelentős kedvezmények. Idén slágertermékek lehetnek még a fentieken kívül az egészségügyi szűrőcsomagok (Covid vagy HPV), valamint a belföldi utazási csomagok, élmények és ajándékok is.

A kampányidőszak egyes kereskedők esetében hazánkban is egyhetes, de akadnak, akik továbbra is Black Friday napjára koncentrálnak, és erre az egy napra időzítik akcióikat (az eMAG.hu például jellemzően egynapos hatalmas black friday akciót szokott tartani, ellentétben például a Mall.hu vagy a MediaMarkt maratoni akcióival). Előnyt jelent ilyenkor, hogy számos vállalkozás lemond a szállítási díjakról a Black Friday idején.

A tavalyi évhez hasonlóan várhatóan idén is több olyan ajánlattal találkozhatunk majd, amely kizárólag online lesz elérhető.

Hajnali sorban állás helyett töltsd le az alkalmazást!

A webes Black Friday aranyszabálya, hogy használjuk ki az online tér nyújtotta lehetőségeket. Amellett, hogy a nagy napon természetesen már kora hajnalban a gép elé kell költöznünk, ha nem akarjuk elszalasztani a várhatóan nagyon ütős és egyedi ajánlatokat, érdemes feliratkozni a számunkra szimpatikus webáruház(ak) hírlevelére, hogy jó előre értesüljünk a Black Friday akcióról.

Jó, ha mindig ellenőrizzük legalább egy ár-összehasonlító oldalon, hogy a kiszemelt termék csakugyan akciós-e, vagy a meghirdetett „hatalmas” kedvezmény valójában nem több jól hangzó reklámszlogennél. Ezenkívül a nagyobb márkák már saját applikációt is kínálnak, amelynek letöltésére sokszor egy-egy extra kedvezménnyel is csábítanak. Emellett a webáruházak és márkák Facebook-oldalait is érdemes figyelni a legfrissebb hírekért, és ami talán az első és legfontosabb: készítsünk költségvetést, hogy még véletlenül se essünk az impulzusvásárlás csapdájába!

Nyitókép: Pixabay