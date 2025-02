Szemerey Zsófia: ha az embert a Győr hívja, akkor sokat nem kell gondolkozni

A francia Metz csapatával remekül szerepel Szemerey Zsófia magabiztosan vezetik a női kézilabda Bajnokok Ligájában a csoportjukat, sőt már most biztos, hogy megnyerték, és élen állnak a francia bajnokságban is. Ennek ellenére a magyar válogatott kapus egy év után a nyáron elhagyja Franciaországot, és visszatér nevelőegyesületéhez, a BL-címvédő Győri Audi ETO-hoz. A némiképp váratlan váltás hátteréről az InfoRádióban elmondta, hogy már októberben eldöntötte, hogy klubot akar váltani, mert akkor derült ki, hogy a Metzhez igazol a rutinos francia kapus, Cléopâtre Darleux, és mellette nagyon kevés játéklehetőséghez jutott.

Több lehetőség közül választhatott, és ebben az is nagy szerepet játszott, hogy remekelt a végül a harmadik helyig jutó magyar válogatottban a decemberi Európa-bajnokságon, és végül úgy döntött, hogy több mint egy évtized után visszatér Győrbe. "Ha az embert a Győr hívja, akkor azért olyan sokat nem kell gondolkozni, mert tényleg Európa egyik legjobb, ha nem a legjobb klubjáról van szó. Minden adott a sikerhez, csak rajtam fog múlni, hogy mennyire tudok élni a lehetőséggel" – mondta Szemerey Zsófia, de hozzátette, volt olyan BL-csapat, amely már most, télen kivásárolta volna a metzi szerződéséből.

Most viszont még nem foglalkozik a nyári folytatással, egyelőre szeretne minden sorozatot megnyerni a Metz színeiben, amelyben elindultak, és erre szerinte jó esélyük is van. A mindössze egyéves légióskodást sem bánta meg, mert az új közegben sokat tanult, még úgy is, hogy az eleje nehezen ment, hiszen szinte az olimpiáról estek Vámos Petrával az új klubjukba, de mostanra már teljesen be tudtak illeszkedni.

"Én egyáltalán nem élem meg negatívként a kiigazolásomat. Nagyon sokat profitálhatok belőle, nagyon sokat tanultam, tényleg belekóstolhattam egy új kultúrába, új nyelvet is tanulhattam, mindenféleképpen csak megerősödhettem és több lehetek. Arról nem is beszélve, hogy remek játékosokkal edzhetek nap mint nap, és ez is biztos hozzájárult ahhoz, hogy minél többet tudjak fejlődni" – mondta a kapus.

Beszélt válogatottról is, szerinte sokat fejlődtek, és sokat dolgoztak is, nem véletlenül álmodoztak az Eb-éremről, amely végül össze is jött. Most viszont szerinte szintet kell majd lépni, mert az ellenfelek is másképp fognak készülni ellenük, de talán kicsit tartanak is majd a magyaroktól.

"Felnyitottuk sok embernek a szemét az eredményünkkel, de szerintem ezek a jófajta terhek, amiket el kell tudni viselni, és szerintem attól tud még jobb lenni egy játékos, ha ezeket a szinteket meg tudja ugrani" – mondta Szemerey Zsófia.