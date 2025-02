Érdekes dilemma állt elő az olimpiai bajnok magyar férfi párbajtőr-válogatottnál

Az olimpia óta elmaradtak a nagyobb egyéni eredmények az egyéniben negyedik, csapatban aranyérmes párbajtőröző Andrásfi Tibornál, bár csapatban – mint az InfoRádióban jellemezte – "szépen szerepelt", és már várta, hogy mind a hazai ranglistára, mind a világranglistára értékes pontokat gyűjthessen, jól vívjon, ki tudja hozni magából a maximumot – legutóbb a heidenheimi vk-versenyen lett ezüstérmes –, jelenleg ötödik helyen áll a világranglistán, ami karriercsúcs.

Közeleg is egy hazai válogatóverseny és a budapesti Grand Prix is, az új kihívásokat tehát pozitív előjelekkel várhatja, előzetes célja az volt, hogy a legjobb 16 között kezdje az évet, ahol korábban csak egyszer járt. És még előrébb is juthat most.

"Mindig nagyon jó élmény a budapesti Grand Prix-n versenyezni, nagyon jó a szervezés, és rendszeresen kilátogatnak rokonok, barátok, nagyon sok víváskedvelő ember, szurkoló, úgyhogy tényleg olyan élményt nyújt, hogy már csak azért is megéri minél tovább eljutni, hogy tovább élvezhessem ezt a hangulatot" – mondta.

A rivalizálás persze nagy a csapattársakkal, hárman is annyira elöl vannak a rangsorban, de emiatt nem is valószínű, hogy a negyeddöntő előtt összekerül Siklósi Gergellyel vagy Koch Mátéval.

"Természetesen van egy egészséges rivalizálás, de mindenki igyekszik a saját versenyére fókuszálni, hogy ott hozza ki magából a legjobbat, és ha már éremért vagy a döntőbe jutásért összekerülünk, akkor győzzön az, akinek jobb napja van" – jegyezte meg.

A Grand Prix-hétvégén nincs csapatverseny, ugyanakkor az látszik, hogy a fiatalok előrelépésével is sikeres tud lenni a válogatott, tavaly ősszel volt is mód erről bizonyságot szerezni. Ez azonban felveti azt a problémát is, hogy mi lesz a válogatással ebben az olimpiai ciklusban, "győztes csapaton ne változtass!", avagy mindig az aktuálisan legjobbak szerepeljenek. Ez a dilemma Andrásfi Tibor szerint is érdekes helyzetet állított elő, az olimpia utáni pihenő alatt ugyanis valóban beléptek a fiatalok – és nem is csak itthon, nemzetközi szinten is.

"Most már azért látszódik, ahogy megyünk bele egyre inkább a szezonba, egyre többen térnek vissza. Ha jól tudom, a Grand Prix-n már Nagy Dávid is indul, aki idén eddig nem versenyzett, ám még a ciklus elején vagyunk – utalt olimpiai bajnok társára. – Jövőre vagy két év múlva viszont már kezdődik a kvalifikáció, akkor már sokkal tisztább lesz a kép, addig nagyon sok víz le fog még folyni a Dunán. Én abban bízom, hogy az utóbbi 5-6 évben azért ott tudtam lenni a csapatban és a ranglistán stabilan, szeretnék még erősebb lenni, még jobb pozícióból nekivágni ennek az olimpiai ciklusnak" – foglalta össze.