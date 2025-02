Az euró miatt repkedtek a Molotov-koktélok

Helyszíni beszámolók szerint a megmozdulást a radikális Újjászületés párt szervezte meg a bolgár nemzeti bank elé, amelyet azzal vádol, hogy meghamisította az adatokat az euró bevezetésének lehetővé tétele érdekében. A párt szerint Bulgária elveszti nemzeti szuverenitását, ha lemond nemzeti pénzneméről és bevezeti helyére az eurót.

A nagygyűlés közben a tüntetők egy része az EU-misszió épülete ellen lendült támadásba, Molotov-koktélt dobtak a bejárati ajtóra, amely ki is gyulladt. Betörték az ablakokat az első emeleten, tojásokkal dobálták és vörös festékkel fújták le az épületet. A demonstrálók EU-zászlót és uniós tisztségviselőket – köztük Christine Lagarde-t, az Európai Központi Bank elnökét – ábrázoló bábukat is elégettek.

A tüntetők összecsaptak a rendőrökkel, tíz rendfenntartó könnyebben megsebesült. A rendőrök könnygázzal oszlatták fel a megmozdulást, hat résztvevőt őrizetbe vettek.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke botrányosnak nevezte az EU-misszió épületének megrongálását. „Európában békés módon gyakoroljuk a tüntetéshez való jogot. Az erőszak és a vandalizmus soha nem megoldás” – hangsúlyozta az X-en tett bejegyzésében.

