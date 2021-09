A jövőben egy közös helyről, a vasútállomás őrmezei oldaláról indulhatnak majd a BKK és a Volánbusz járatai – írta Fürjes Balázs, a Miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkára a Facebookon. Bejelentette: lezárult a közbeszerzés, amelynek eredményeképpen a Közti Zrt. és a Közlekedés Fővárosi Tervező Iroda Kft. konzorciuma készítheti a buszterminál terveit.

A Volánbuszok végállomása az Etele térről az őrmezei oldalra költözik, egy, a BKK járataival közös, fedett, modern busztermináltba. Lesz az ígéretek szerint mosdóval és több, ma még hiányzó szolgáltatás. Ezzel az Etele téren jelentős terület szabadul fel, ahol akár plusz zöldfelületet lehet kialakítani. Az új végállomásra az elővárosi járatok gyorsabban, rövidebb úton, és az autópálya bevezető szakaszának buszsávján juthatnak el, nem kell majd az Egér út felé kerülniük.

A kelenföldi P+R-parkoló kapacitását is bővítik, az őrmezei oldalon legalább 1500 férőhelyes lesz, miután épül itt egy többszintes P+R-parkolóház. A bicikliseknek új kerékpártárolók, továbbá taxidrosztok, valamint K+R-parkolók is lesznek (kiss and ride – ahol csak addig állhatnak meg az autók, amíg az utasok kiszállnak).

A kelenföldi csomópont fejlesztése Fürjes Balázs szerint egy dugócsökkentő beruházás, amely egyaránt szolgálja az agglomerációban élőket és a budapestieket, az autósokat és a tömegközlekedőket.

