Elárulta a BKK, hogy miről szól a "túrás" a pesti rakparton

Új szűrőrendszer segítségével megtisztított csapadékvíz folyik majd a Dunába a Margit híd és a Parlament közötti szakaszon - tájékoztatta a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) csütörtökön az MTI-t.

A Margit híd és a Parlament közötti szakaszon eddig nem volt csapadékvíz-elvezető csatorna, ami azt jelentette, hogy a lehulló csapadék által lemosott szennyeződések az útburkolatról egyenesen a folyóba ömlöttek. Ezentúl egy új, hordalékfogóval és olajszűrővel ellátott berendezés teszi lehetővé, hogy a felszíni vizek megtisztítva kerüljenek a Dunába - írták.

A csapadék a felszínről víznyelő aknákon át folyik majd le az úttest alatti, mintegy 600 méter hosszan húzódó csatornába; a rendszer tisztítókapacitása akár 150 liter is lehet egyetlen másodperc alatt - közölték.

Kitértek arra is, hogy a pesti alsó rakpart felújítása ütemezetten halad, a munkával tervezetten decemberre készülnek el. Ezen a héten a Markó utcai támfal burkolása is elkezdődik. Az id. Antall József rakpart Parlament és Margit híd közötti szakaszának átépítésével egybefüggően sétálhatóvá válik a Duna partja. A projektnek köszönhetően megszűnnek a kihasználatlan burkolt felületek, mindemellett zöldebbé válik a partszakasz, és a frissített terveknek köszönhetően 35 talajkapcsolatos fát is ültetnek - áll a BKK közleményében.

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán