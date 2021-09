Igencsak megváltozik a közlekedés a labdarúgó-vb selejtezőinek idején - térkép

Csütörtökön 20.45-től a magyar válogatott Anglia elleni mérkőzését rendezik meg a Puskás Arénában. Ezen a napon 17.30-tól várhatóan 23.30-ig jelentős közúti lezárásokra kell számítani, továbbá a stadion környékén korlátozzák a parkolási lehetőségeket, ezért a BKK arra kéri a szurkolókat, hogy közösségi közlekedéssel, illetve gyalog közelítsék meg a pályát.

A társaság járatsűrítésekkel készül, az utazás megtervezéséhez a BKK Futár alkalmazást ajánlja. Az útlezárások hatással lehetnek a Pest keleti részén, különösen a Zuglón áthaladók közlekedésére.

A BKK elsősorban a kötöttpályás közlekedési eszközök, azaz a metrók és a villamosok használatát javasolja. A 2-es és a 4-es metró lényegesen gyakrabban indul majd a megszokottnál, de az 1-es villamossal is megközelíthető a Puskás Aréna.

Emellett a Thököly út felől is bővíti a helyszín elérését a BKK: a belvárosból a Thököly úton át Zugló, illetve Újpalota felé közlekedő valamennyi busz - így a 7E, a 8E, a 108E és a 133E járat - egységesen megáll a Reiner Frigyes park és a Stefánia út / Thököly út megállóhelyen is. A mérkőzés végeztével a hazajutást segítve a 7E buszok sűrűbben, valamint a késő esti órákban is közlekednek majd.

A meccs miatt lezárásokra kell készülni 17.30-tól 23.30-ig a Dózsa György út, a Kerepesi út és a Thököly út között, az Ifjúság útja, a Kerepesi út és a Stefánia út között, a Stefánia út, a Hungária körút és a Thököly út között, valamint az Egressy út, a Hungária körút és a Stefánia út között. A Verseny utcát és az Istvánmezei utat teljes hosszában lezárják. Sávkorlátozásra kell számítani a Hungária körúton az Egressy út és a Stefánia út között.

A zárások miatt változik majd a Dózsa György úton haladó, valamint a Puskás Ferenc Stadion metróállomásról induló járatok közlekedése: a 30-as, a 95-ös, a 130-as és a 195-ös buszé, valamint a 75-ös és a 77-es trolié - olvasható a közleményben.

Nyitókép: Pixabay