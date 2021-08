Dróncsapást mért Kabulban az amerikai haderő az Iszlám Állam nevű terrorszervezet feltételezett harcosaira. Tálib illetékesek szerint a célpont egy öngyilkos merénylő gépkocsija volt, aki támadást akart intézni a kabuli nemzetközi repülőtéren. A Reuters brit hírügynökség úgy tudja: egy repülőt akart felrobbantani a támadó az amerikai katonai kivonulás közepette. Közben a kabuli repülőtér közelében egy házba csapódott egy rakéta és megölt egy gyermeket, de az eddigi hírek szerint a két rakétacsapás különálló eset lehetett.

Kötelezettségvállalást szorgalmazott az Afganisztánban szenvedők segítéséért Ferenc pápa. A katolikus egyházfő a Szent Péter térre néző ablakból elmondott beszédében a keresztényeket arra kérte, imával és böjtöléssel is kérjék Istent, hogy vigyen békét és együttélést Afganisztánba. Országok és szervezetek említése nélkül köszönetet mondott az afgán népet segítőknek. Reményét fejezte ki, hogy a párbeszéd és a szolidaritás békés együttélést és reményt nyújthat Afganisztánban.

Újraindult a magyar kézifegyverfejlesztés - jelentette be a védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos a kecskeméti Nemzetközi Repülőnap és Haditechnikai Bemutatón. Maróth Gáspár elmondta: másfél évvel ezelőtt bíztak meg egy magyar mérnökcsapatot, hogy élesszék újra a magyar harcászati kézifegyverek fejlesztését. Az új magyar fejlesztésű fegyvercsalád első prototípusait be is mutatták a kecskeméti rendezvényen. A kormánybiztos elmondta, már együttműködési megállapodás is született arról, hogy a prototípusokat a Magyar Honvédség elkezdi tesztelni.

A kormány továbbra is elkötelezett az értékes munkahelyek létrehozása, a bérek emelése, illetve a gazdaság fejlesztése mellett – mondta a pénzügyminiszter. Varga Mihály a Budapesti Corvinus Egyetem tanévnyitó ünnepségén arról is beszélt, hogy az intézményben folyó kiemelkedő oktatási és kutató munka kiváló lehetőséget nyújt ahhoz, hogy az itt tanulók nemzetközileg elismert, piacképes tudást szerezhessenek.

Szeptembertől Stop Gyurcsány! Stop Karácsony! címmel petíciót indít a Fidesz – mondta a Kossuth rádióban a párt parlamenti frakcióvezetője. Kocsis Máté hozzátette: a párt arra kívánja emlékeztetni az embereket, hogy ugyanazok akarnak hatalomra kerülni, mint akik 2002 és 2010 között tönkretették az országot. Kocsis Máté beszélt arról is, hogy az uniós viták folytatására számít, mert a brüsszeli elit a baloldalt szeretné hatalomra segíteni. Megerősítette: migrációs kérdésekben Magyarország továbbra sem hajlandó elfogadni a kvótajavaslatokat, amelyek ismét napirendre kerültek az afganisztáni helyzet miatt.

A kormányváltás mellett egy haza megteremtését nevezte az ellenzék céljának a Demokratikus Koalíció elnöke. Gyurcsány Ferenc Budapesten, a DK kongresszusán és az ellenzéki előválasztási kampánynyitó rendezvényén úgy fogalmazott: a választásokkal kormányt fognak váltani, de rendszert váltani csak kormányzással lehet majd. Dobrev Klára, a DK miniszterelnök-jelöltje a rendezvényen a következő nyolc hónap feladatai között említette, hogy haladéktalanul nemzetközi tárgyalásokat kell kezdeni Magyarország európai és amerikai partnereivel és vissza kell vezetni Magyarországot Nyugat-Európába.

Szlovéniában hétfő helyett csak szeptember 6-ától kell védettségi igazolást felmutatniuk a határon azoknak a külföldi állampolgároknak, akik átutaznak az országon. További határátlépési könnyítésekről is döntött a kormány. A szomszédos országokban a határmentén élő diákoknak sem lesz szükségük védettségi igazolásra, ha Szlovéniában járnak iskolába, és két órán belül elhagyják az országot.

Izraelben minden 12 évesnél idősebb állampolgár kérheti a harmadik oltást, ha a második felvétele óta legalább öt hónap telt el. Október elsejétől nem lesz érvényes az oltási igazolványa azoknak, akik hat hónapnál régebben oltatták be magukat másodszor, és ha továbbra is látogatni szeretnék a csak oltottak számára nyitott helyeket, akkor ismét fel kell keresniük az oltóhelyeket vagy friss negatív tesztet kell felmutatniuk.

Elhunyt Jacques Rogge, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság korábbi elnöke, majd tiszteletbeli elnöke. 79 éves korában érte a halál. Thomas Bach, a NOB jelenlegi elnöke elmondta: a teljes olimpiai mozgalom osztozik a gyászban, s a következő öt napban félárbócra eresztik az olimpiai zászlót a NOB székházánál és az olimpiai múzeumnál is.

Nyitókép: Iszlamista tálib fegyveresek járőröznek Kabulban 2021. augusztus 28-án. MTI/AP/Hvadzsa Taufik Szediki