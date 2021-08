Szakértő: a kormány elrántása nem opció, inkább üssük el a vadat

A hétfői napon az Infostart is beszámolt arról, a rendőrség – a közösségi oldalán – figyelmeztetést adott ki a közlekedők számára a szarvasbőgés miatt, ugyanis augusztus végétől november közepéig az országutakon, különösen az erdős, ligetes útszakaszokon számítani kell szarvasok megjelenésére. A bőgési időszakban az állatok jóval aktívabbak, veszélyérzetük csökken, ezért könnyen szaladhatnak ki az úttestre – fogalmaztak.

A fentiekkel egybehangzóan nyilatkozott az InfoRádióban Kőrös András, a Groupama Tanpálya vezető instruktora is. Mint megjegyezte, az állatok minden olyan útszakaszon előfordulhatnak, amelyek környezetében egyébként is vadban gazdag, erdős területek húzódnak. Tehát a figyelem semmilyen szempontból, a bőgésen kívül sem szabad, hogy lankadjon – emelte ki. Ugyanakkor most, a normál éjszakai életmódjukon túl még inkább felpezsdül a szarvasbikák élete, ami már azt eredményezheti, hogy

olyan időszakokban is előfordulhatnak az utak közelében, ami nem megszokott.

A vezetéstechnikai oktató nehéz kérdésnek nevezet, hogy hogyan is kell lereagálni azt, ha a semmiből, az egyik pillanatról a másikra az autós előtt terem egy állat, hiszen

egy rendkívül váratlan eseményről van szó, ami azonnal „sakk-matt helyzetbe” sodorhatja a sofőrt.

Az egyik preventív jellegű megoldás szerinte az lenne, ha az utak mentén nem lennének sűrű bozótosok, amire egyébként sok helyen van példa.

„A bikacsapatoknál a vezér, azért az ott gondolkodik jó ideje, csak ezt nem látjuk, és itt a probléma.” Hiszen, mint magyarázta, az első kiugró állatot még megpróbálhatja az ember kikerülni a háta mögött, azonban azt újabb és újabb vadak követheti. Tehát az észlelés pillanatában vezetéstechnikailag indokolt a vészfékezés, mert ha nem is sikerül teljesen megállni, akkor sem mindegy, hogy az ütközés milyen erővel és sebességgel következik be. A szakember tanácsa szerint emellett visszafogottabb sebesség mellett érdemes ilyenkor közlekedni, pont azért, hogy esély legyen egy hirtelen felbukkanó jószág előtti megállásra.

Kőrös András egyetértett, hogy

a kormány elrántása nem opció,

hiszen „masszívan a pakliban van”, hogy a szemközti sávban egy másik autóval ütközünk, vagy egy út menti árokban végezzük, ami még nagyobb bajt jelenthet. Megismételte, egy óvatosabb, 50-60 km/h-s sebességnél nagyon nem ugyanaz elrántani a kormányt, mint 90-100-nál.

Sőt, nagyobb sebességnél elrántani a kormányt, lehet hogy nagyobb rizikó, főként, ha a vezető abszolút gyakorlatlan ebben a témakörben, minthogyha beleugrana a vészfékbe és bevállalna egy ütközést, próbálva nem telibe kapni a vadat. A vezetéstechnikai oktató szerint utóbbi esetben sokkal inkább megóvható a kocsiban ülők egészsége, mintha „90-100-zal elrántva a kormányt, esnénk egy hatalmast, bukfencezve hármat”.

