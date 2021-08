A Magyar Közút Nonprofit Zrt. már a nyár elején figyelmeztetett, hogy várhatóan kimagaslóan sok nyaralni vágyó választ belföldi úticélt idén, a megnövekedett forgalomhoz pedig az elmúlt 10 év legnagyobb volumenű útfelújítási programja társul. Az úton lévők tehát számos esetben találkozhatnak munkaterülettel és az ott dolgozó szakemberekkel. Hangsúlyozzák: továbbra is rengetegen közlekednek felelőtlenül és hagyják figyelmen kívül a jelzéseket. Az elmúlt időszak baleseteit egy videóban foglalta össze a Magyar Közút.

Hétfőn az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán egy kamion a leállósávon tartózkodó útellenőri autónak ütközött érintőlegesen. A kamion sofőrje az ütközés után nem állt meg, az útellenőr a 14 kilométerre lévő kálmánházi pihenőnél érte őt utol. Ugyanezen a napon az autópálya Budapest felé vezető oldalán, Hejőkürt térségében egy munkavégzést biztosító tehergépjármű ütközési energiaelnyelő szerkezetébe hajtott egy személygépkocsi. A sofőr a helyszínt ebben az esetben is elhagyta.

Kedden, az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a leálló sávon előjelző közutas járműbe hajtott egy személyautó. Míg szintén azon a napon az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán, Füzesabony térségében történt a negyedik baleset. Egy személyautó a leállósávon dolgozó munkagépébe rohant, majd összeütközött egy másik gépkocsival is. Az ötödik baleset az M1-es autópályán a Hegyeshalom vezető oldalon történt, ahol a közúton dolgozókat és a munkagépet biztosító ütközésienergia elnyelő berendezésnek ütközött egy személygépkocsi sofőrje.

A 2000-es évtől napjainkig 18 mérnökségi szakember hunyt el munkaterületen figyelmetlen vagy szabálytalan közlekedők miatt, számos esetben a balesetet okozók is megsérültek. Munkatársai védelmében két évvel ezelőtt ezért indította el a társaság és tartja folyamatosan napirenden a „Biztonságunk az Ön kezében van!” kampányát. Ennek ellenére rendszeresen történnek balesetek a munkaterületek térségében és szinte hetente törnek össze figyelmetlen autósok a munkaterületek elejére kihelyezett ütközési energiaelnyelő szerkezeteket.

A Magyar Közút továbbra is arra kéri a közlekedőket, hogy fokozott óvatossággal vezessenek, a munkaterületekre figyelmeztető és ott érvényben lévő korlátozásokat tartsák be és még utazás előtt tervezzék meg optimális útvonalukat, kalkulálják be a munkavégzésekhez esetlegesen kapcsolódó hosszabb menetidőket a www.utinform.hu oldal segítségével.