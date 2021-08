Kutyát vetnek be a gyilkos kaszálógépek ellen

Számos kutatás vizsgálta már, hogy a mezőgazdasági gépek milyen hatással vannak az élővilágra. Most a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület egy méreg- és tetemkereső kutyás egységet is bevetett. Orbán Zoltán szóvivő arra hívta fel a figyelmet, hogy a nem megfelelő típusú kasza használata vagy ha a gép alacsonyra eresztett késsel, nagy sebességgel halad, akkor olyan apró élőlényeket is tömegesen veszélyeztet, mint a sáskák, békák vagy gyíkok, de a nem megfelelően végzett munka veszélybe sodorhat nemcsak apróvadakat, mint a mezei nyúl vagy a fácán, hanem az őzeket vagy a vaddisznómalacokat.

"A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Falco nevű kutyájával sokkal gyorsabban és pontosabban lehet felderíteni, hogy egy-egy területen a munkavégzés milyen nagyságrendben és fajösszetételben érinti az ottani élővilágot" – mondta Orbán Zoltán.

A vizsgált csaknem 100 hektáros területen 149 állat esett a kaszálás áldozatául, a gépi kaszáláskor elpusztult állatok több mint a fele hüllő, 11 százalékuk pedig őz.

"Ha ismerjük a veszélyeztetett fajokat, és tudjuk, hogy hol élnek, akkor sokkal pontosabb visszajelzést tudunk adni a gazdálkodóknak, hogy milyen ajánlásokat fogalmazzanak meg a különböző munkavégzéseknél, kaszálásnál, betakarításnál" – mondta a szóvivő.

Nyitókép: MMTE