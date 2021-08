Nem hunyt el koronavírusos beteg Magyarországon szerdán

Az előző napi 59 után 72 új fertőzöttet igazoltak szerdán, ezzel a járvány kezdete óta összesen 809 803 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma - derül ki a Koronavírus.gov.hu tájékoztatójából.

Nincs újabb elhunyt - szemben az előző napi 3-mal -, így az elhunytak száma változatlanul 30 032 fő.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 750 955 fő - egy nap alatt több mint ezer -, az aktív fertőzöttek száma pedig 28 816 főre csökkent - ez is több mint ezer fő egy nap alatt.

79 koronavírusos beteget ápolnak kórházban (három fős csökkenés), közülük 11-en vannak lélegeztetőgépen (három fős növekedés).

A beoltottak száma 5 636 894 fő (egy nap alatt 4 ezer a növekmény), közülük 5 475 471 már a második oltását is megkapta.

A delta vírusmutáns több európai országban és már hazánkban is terjed, ezért a kormány kéri, hogy aki még nem oltatta be magát, tegye meg. A még be nem oltott időseket különösen kérik, hogy vegyék fel az oltást.

Eddig 35 ezren foglaltak időpontot harmadik oltásra és 14 ezren már fel is vették azt.

Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba