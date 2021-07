Segítségkérő mozdulatot terjesztene el a rendőrség - videó

Az úgynevezett néma segélykiáltás, a nemzetközi szinten Signal for Help néven ismert segítségkérő mozdulatsor bevezetésén dolgozik a rendőrség, hogy a kiszolgáltatott helyzetben lévő emberek némán is tudjanak jelezni, segítséget kérni - mondta az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Közrendvédelmi Főosztály Közterületi Őrszolgálati Osztály kiemelt főreferense szerda délelőtt a Magyar Rendőrség Facebook-oldalán közvetített online sajtótájékoztatón.

Ducsai Tamás hozzátette: a felemelt, ökölbe szorított kéz a segélykérés jelzéseként Kanadából indulva terjedt el világszerte, és a közösségi médián keresztül Magyarországra is elérkezett.

Ez a jelzés egy rendőr számára egyenértékű bármely más kommunikációs csatornán tett bejelentéssel. Ugyanakkor a ez a kezdeményezés nevelő hatású is, éberségre tanít, és ezáltal kialakul a cselekvő emberbarátiság példája - fűzte hozzá.

A sértettek helyzetükből adódóan gyakran nem tudják vagy nem akarják vállalni a segítségkérést,

de ezzel a módszerrel bárkinek lehetősége van néma segítségkiáltásra - mondta.

Ha bárki észleli ezt a mozdulatot, hívja a 112-es segélyhívószámot, hogy az érintett mihamarabb megkapja a segítséget - kérte a főreferens.

