Elköszönne egy villamostípustól a BKV

A BKV Zrt. közölte, hogy igazgatóságuk döntött a "Használt, alacsonypadlós villamosok beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról. Az eljárás sikeres lefolytatása után 35 alacsonypadlós, használt frankfurti villamos megvásárlásával lehetőség nyílhat az elöregedett Ganz-csuklós járművek lecserélésére, és a szolgáltatás színvonalának növelésére.

Kiemelték, hogy a BKV 620 darabos villamos járműállományának négyötöde meghaladta villamosoknál tervezett 30 éves élettartamot. Műszaki állapotát figyelembe véve a csaknem 50 éves átlagéletkorú 37 darabos Ganz-csuklós állomány cseréje a legsürgetőbb. Ezek a villamosok keskeny kialakításukkal - a többi budapesti villamos járműszélességéhez viszonyítva - és alacsony tömegükkel szinte bárhol tudnak közlekedni a BKV villamoshálózatán, leváltásukra ezért csak hasonló műszaki paraméterekkel rendelkező járművek megfelelők. A frankfurti villamosok hasonlóan keskeny kialakításuknak köszönhetően alkalmasak lehetnek erre a feladatra. A Ganz-csuklósoknál már jelen állapotukban is korszerűbbek, hiszen alacsonypadlós kialakításúak, életkoruk 24-28 év, tehát még legalább 15-20 évig üzemeltethetők.

Mint kifejtették:

a járművek beszerzésének előkészítése már hónapok óta zajlik.

Ezalatt beszerezték az összes releváns műszaki és üzemeltetési adatot, továbbá a járműveket több alkalommal is megvizsgálták. Az összegyűjtött információk alapján elkészült a villamosok "honosítási terve", vagyis a BKV hálózatára való alkalmassá tételük, továbbá a klimatizálásuk is.

Elkészült továbbá egy előzetes gazdaságossági számítás is, amelynek eredménye alapján a klimatizálás költségeit is figyelembe véve 10 éves futamidőre vetítve nagyságrendben hasonló költség mellett üzemeltethetők a frankfurti villamosok, mint a velük kiváltani szándékozott Ganz-csuklósok. Ugyanakkor klimatizálás nélkül több száz millió forintos nagyságrendű költségmegtakarítás is elérhető lenne ugyanezen időszak alatt a Ganz-csuklós villamosok tovább üzemeltetéséhez képest, az alacsonypadlós kivitel nyújtotta színvonalnövekedés mellett - jegyezték meg.

Azt írták: a frankfurti villamosok esetében a légkondícionáló berendezések utólagos beszerelése megvalósítható. Ezt igazolja egyrészt a helyszíni szakértői szemle, másrészt a TW6100 típusú villamos szakembereink által nemrégiben megvalósított utólagos klimatizálásának tapasztalatai is - tették hozzá.

A hétfői döntés értelmében - bár a teljes eladásra kínált mennyiséget lefedi a közbeszerzési eljárás - első körben csak egy prototípus járművet kívánnak beszerezni. A további villamosok megrendelése a prototípus jármű honosítási folyamatának függvénye lesz, mérlegelve a klimatizálás sikerességét, illetve a gazdaságossági szempontokat - közölte a BKV.

Nyitókép: Szigetváry Zsolt