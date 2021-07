Egyre profibbak a banki adatainkra pályázó csalók

Nagyon megszaporodtak a bankszámlákat támadó adathalász kísérletek.

„Sok bejelentést kaptunk ilyenfajta telefonhívásokkal kapcsolatban. Nemcsak az OTP Bank, hanem más bankok nevében is hívogattak állampolgárokat, és arra próbálták rávenni őket, hogy adják meg a netbanki belépési adataikat, a bankkártya adataikat, vagy egyéb a banki adataikat, amiket aztán arra lehet felhasználni, hogy a bankszámlájukról pénzt utaljanak tovább” – mondta a Nemzeti Nyomozó Iroda Kiberbűnözés elleni főosztályának felderítő osztályvezetője. Az Infostarhoz érkezett beszámoló szerint a módszer a következő



Azt állítja, hogy gyanús tranzakciókat észleltek az érintett bankszámlán, és úgy vélik, épp most próbálja valaki ellopni a pénzt.



Ez a valaki egy „Nagy Ludmilla” nevű személy, aki több tízezer forintot próbált meg leemelni a számláról, ezért azt le kell tiltani.



Itt a kiszemelt áldozat gyanút fogott és közölte, hogy nincs OTP-s kártyája, hanem egy másik bank ügyfele. A csaló viszont nem jött zavarba, ugyanis közölte, hogy akkor kapcsolja annak a banknak az ügyintézőjét.



Ez meg is történt, az állítólagos ügyintéző be is jelentkezett, de a telefonhívást ekkor a számlatulajdonos megszakította.



A csalók más esetekben, amelyről például a



A csalók a cikk szerint azt is közölték, a bankkártya letiltása 15 percig tart majd, addig nem lehet használni a számlát. Nyilván ezzel próbálták megakadályozni azt, hogy amíg ők lenyúlják a pénzt a számláról, például felveszik egy ATM-nél, addig nehogy egy másik számlára utalja a számla jogos tulajdonosa a pénzét ijedtében.



Halász Viktor az InfoRádióban elmondta, valóban vannak ilyen esetek is, és sokszor az téveszti meg az embereket, hogy hamisítják a bankok telefonszámát, tehát úgy néz ki, mint ha a hívás valóban egy hivatalos banki telefonszámról érkezne.

„A legegyszerűbb, hogyha észben tartjuk, hogy a bankok soha, semmilyen körülmények között nem hívnak minket telefonon olyan célból, hogy adjuk meg az egyébként a banknál rendelkezésre álló adatainkat, árujuk el a netbanki belépő kódunkat vagy éppen a bankszámlánk, bankkártyánk adatait” – tanácsolta.

A szakember pontos statisztikát nem tudott mondani, de azt elárulta, hogy

az ilyen csalások igazából idén szaporodtak meg.

A korábbi években elvétve találkoztunk egy-egy ilyen kísérlettel, ám most az utóbbi hetekben úgy láttuk, hogy valóban szervezettebben csinálják ezt az elkövetők. Később fogjuk látni, hogy pontosan milyen tömegeket érint ez az elkövetési mód.”

