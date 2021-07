Történelmi csúcson a benzin ára - a nap hírei

Vizsgálatra kérte a sajtóban megjelent megfigyelési ügyben az általa felügyelt Információs Hivatalt a külgazdasági és külügyminiszter. Egy vasárnap megjelent oknyomozó újságcikk szerint a kormány újságírók, politikusok és más közszereplők okostelefonjainak feltörésére is használta a világ egyik legfejlettebb kémszoftverét. Szijjártó Péter azt mondta, hogy az ügyről nincs információja, és az Információs Hivatal nem használja a szóban forgó szoftvert. A cikk nyomán az MSZP, a Jobbik és az LMP a nemzetbiztonsági bizottság összehívását kezdeményezte. A Fidesz szerint azonban ez nem indokolt, mert Magyarországon a nemzetbiztonsági szervek maradéktalanul betartják a törvényeket.

Állami támogatással juthatnak egy új típusú inzulinpumpához az 1-es típusú cukorbetegséggel élők augusztustól – jelentette be a családügyi miniszter. Novák Katalin elmondta, hogy a készülék automatikusan adagolja az inzulint, amikor megemelkedik a vércukorszint. A 18 év alattiak és a felsőoktatásban tanuló fiatalok 98, míg a felnőttek 80 százalékos támogatást kapnak. A közösségi élet újraindításáért felelős operatív törzs döntéseket hozott a bölcsődék létesítésének egyszerűsítésről is és határoztak arról is, hogy mintegy 2 milliárd forintot osztanak ki nyílt pályázaton a magyar könnyűzenei élet szereplőinek és csaknem egymilliárd forint jut a könyvkultúrának.

Belső vizsgálatot indít a Nyugati pályaudvar karbantartását követő meghibásodások miatt a MÁV elnök-vezérigazgatója. A vasúttársaság közleménye szerint az elvárt előnyök mellett vállalhatatlan következményekkel is járt a karbantartás.. A Nyugatiban egy hónapos karbantartás után vasárnap indult újra a forgalom, majd pedig újabb korlátozásokat rendeletek el az új és a régi rendszer összehangolása miatt.

Elindította közbeszerzési eljárást, használt, alacsonypadlós villamosok beszerzésére a BKV. A közlekedési társaság közölte: az eljárás sikeres lefolytatása után lehetőség nyílhat 35 darab frankfurti villamos megvásárlásával az elöregedett Ganz-csuklós járművek lecserélésére, és a szolgáltatás színvonalának növelésére. A használt villamosok még legalább 15-20 évig üzemeltethetők és a légkondícionáló berendezések utólagos beszerelésére is alkalmasak.

Szerdától 2 forinttal emeli a benzin literenkénti bruttó nagykereskedelmi árát a Mol.A gázolaj ára nem változik – írja a holtankoljak.hu. A benzin literenkénti átlagára 453 forintra nő, a gázolajé 447 forint marad. Ezzel rekordra emelkedik a 95-ös benzin ára. A benzinár 2012. április elején érte el csúcsát, akkor egy liter átlagosan 451 forintba került. A gázolaj literje 2012. január közepén volt a legdrágább, átlagosan 449 forint.

Biztonsággal levezethetőnek tartja a dunai árhullámot az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A tájékoztatás szerint az árvízi helyzetet elsősorban a hétvégén Ausztria területén hullott jelentős mennyiségű csapadék befolyásolja. A magyar szakaszon kedden harmadfokú készültségi szint mellett Nagybajcsnál tetőzik a Duna. Budapestnél várhatóan nem kell árvízvédelmi készültséget elrendelni. A hatóságok ugyanakkor fokozott óvatosságra intik a vízitúrázókat.

A német belügyminiszter szerint a meteorológiai szolgálat viszonylag helyes előrejelzést adott és Németország jól felkészült a nagyobb folyók megáradásának kezelésére. Horst Seehofer Rajna-vidék-Pfalz tartományban, az áradások által leginkább érintett térségben ugyanakkor azt is elmondta: a hatóságoknak le kell majd vonni a tanulságokat, amint a helyreállítás befejeződik. A tartományban 117-re nőtt a halálos áldozatok száma, és 749-en sérültek meg.

Továbbra is alacsony a szennyvizek koronavírus-koncentrációja. A Nemzeti Népegészségügyi Központ adatai alapján a központi koronavírus portál azt írja: egyik településen sem tapasztalható emelkedés, a koronavírus koncentrációja a 28. héten is alacsony szinten stagnált a vizsgált helyek szennyvízmintáiban.

Hollandia ismét az otthoni munkavégzésre szólította fel az ország polgárait a meredeken emelkedő koronavírus-fertőzési adatok miatt. Az egész ország várhatóan sötétvörös besorolást kap az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ fertőzöttséget mutató térképén. Mark Rutte ügyvezető miniszterelnök hibás döntésnek nevezte a koronavírus-járvány visszaszorítására korábban bevezetett rendkívüli intézkedések enyhítését, hozzátette ugyanakkor, hogy a kormány jelenleg nem látja szükségét további intézkedések bevezetésének.