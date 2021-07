Óbuda több pontján is szünetel az áramszolgáltatás, a meghibásodás az InfoRádió szerkesztőségét is érinti, emiatt szünetel az online adás sugárzása. Az InfoRádió a 88,1 mHz-es FM-frekvencián továbbra is hallgatható, és az Infostart hírfolyamát sem zavarja az áramszünet.

A meghibásodás elhárításáig a hallgatók türelmét kérjük.