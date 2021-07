Újabb, veszélyes kullancstámadás, ezúttal délről

A klímaváltozással összefüggésben az eddig nem ismert, egzotikusnak nevezhető kullancsfajok magyarországi felbukkanása mindenekelőtt a kutyákra, esetenként a haszonállatokra jelenti a legfőbb veszélyt. Ezek az állatok, melyek jellemzően madarak közvetítésével jutnak az országba, azon túl, hogy vért szívnak, különféle kórokozóakat is behordhatnak – magyarázta az InfoRádióban Farkas Róbert egyetemi tanár.

A probléma mértékét illetően a szakember kifejetette: az utóbbi évek során megfigyelhetővé vált, hogy az ország középső és déli részén

felbukkant egy olyan kullancsfaj, amely a mediterrán térségben tartott kutyák többségét fertőzi.

Miután egy meleg, szárazságot kedvelő fajról van szó, kifejezetten a klímaváltozás teremt számára kedvező feltételeket a magyarországi megtelepedéshez. Az igazi veszélyt ugyanakkor az jelenti, hogy a kutya környezetében jóval rövidebb idő alatt képesek nagy tömegben elszaporodni más, korábban ismert kullancsfajokhoz képest. Ráadásul ezzel egyidejűleg – elsősorban a kutyákra, ritkábban az ember számára is – veszélyes kórokozókat hordozhatnak be az országba, ami kihívást jelent az állatorvosok és nem utolsó sorban az állattartók számára – tette hozzá az Állatorvostudományi Egyetem Parazitológiai és Állattani Tanszékének munkatársa.

A szakember megismételte, ha ezek bejutnak az országba, a melegebb, déli országrészben telepedhetnek meg nagyobb valószínűséggel, de az sem kizárt, hogy Budapesten és a környékén is felbukkanjanak. Éppen ezért fontos, ha az állattartók találnak is az állaton kullancsot, ne dobják el, hanem vigyék el az állatot kezelő állatorvoshoz, aki eljuttathatja az egyetemhez, hogy újabb és újabb információkat gyűjthessenek.

Farkas Róbert arra is rámutatott, hogy az egzotikus fajok, sőt, a már hosszú évtizedek, egy évszázad óta hazánkban megtalálható fajok aktivitása is erősödik a tartósan meleg időszakokban. Az ősz és a tél is enyhébbé vált, és a hideg, fagyos időjárás hiányában egész télen képesek fölkeresni a környezetükben található gazdaszervezeteket. „Mindez hozzájárul ahhoz, hogy

a különféle kórokozókat szinte egész évben képesek átvinni újabb és újabb állatokba”

– emelte ki a szakember.

Nyitókép: Máthé Zoltán