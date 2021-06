Már kezdődik is az új orvosi ügyeleti rendszer tesztje

Mint az Infostart is megírta, a tervek szerint jövőre az egész országban az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) üzemelteti majd a háziorvosi sürgősségi ügyeletet: a rendszert. A Népszava most arról ír, hogy július 1-jétől Hajdú-Bihar megye településein már tesztelik is az új megoldást. Erről pénteken tájékoztatták a térségi polgármestereket a belügyi és a humántárca, valamint az OMSZ képvelői.

A megyében jelenleg 82 önkormányzat 21 településen működtet ügyeletet: van, ahol közvetlenül orvossal vagy céggel szerződnek, Debrecenben pedig ezt a feladatot a Debreceni Egyetem Alapellátási Igazgatósága látja el. Vannak települések, amelyeknek hosszú távú szerződésük van, de Győrfi Pál, az OMSZ kommunikációs vezetője szerint a jelenlegi szolgáltatókat nem éri veszteség, szerződésük július 1. után is érvényben marad.

A megyében a sürgősségi ügyeleti rendszer az eddigiekhez hasonlóan továbbra is 21 telephelyet tartalmaz, de nem feltétlenül ugyanott, mint eddig: az OMSZ járási székhelyenként határozta meg a körzeti ügyeleti pontokat, kiegészítve ezt a tíz várost további 11 úgynevezett szatellit ellátó ponttal.

Az OMSZ szerint országosan egységes ügyeleti és sürgősségi rendszer kialakításán dolgoznak, ami magasabb színvonalú betegellátást, ezzel párhuzamosan nagyobb egészségnyereséget és lakossági elégedettséget eredményez. Csökkenhet a kórházi ellátás szükségtelen igénybevétele, valamint a betegeknek sem kell nagyobb távolságot megtenniük. Ennek a rendszernek egyfajta mintaprogramja indul Hajdú-Bihar megyében július 1-jétől.

A betegek szempontjából az ügyeleti szolgáltatás igénybevételében nem történik változás, ugyanakkor hívásaikat már az Országos Mentőszolgálat hívásfogadó központjában fogadják. Akut életveszély esetén azonnal magas szintű beavatkozás válik lehetségessé, hiszen indokolt esetben az egységes riasztási elvek alapján a legmagasabb szintű segítség indul a beteghez. Lényeges különbség lesz, hogy az ügyeletes orvosok az új rendszerben már nem fognak házhoz kimenni a betegekhez.

Vidéken több településen már eddig is nagyon sok gond volt az esti, hétvégi ügyelet ellátásával. Mióta novemberben felemelték az orvosok fizetését, még kevésbé lett kecsegtető az az óránkénti 2500 forint os díjazás. A lap szerint akár 4000-4600 forintot is kaphat most egy orvos, a mentősök körében már elindult egyfajta toborzás, ők havi meghatározott óraszámban pluszfeladatként bevállalhatják az ügyeletet is, de a háziorvosok számára is nyitva áll a lehetőség, hogy a magasabb díjazásért ellássák ezt a munkát.

Schmidt Jenő, a Somogy megyei Tab kormánypárti polgármestere, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke a közelmúltban az InfoRádió Aréna című műsorban is beszélt arról, hogy meg kell változtatni az orvosügyeleti rendszert, mert nagyon nagy a terhe, és kicsi a hatékonysága, "ezért a sürgősségi ellátásba kell átrendezni, és át kell majd adni az OMSZ-nek, hogy gyorsabban kezelődjön ez a kérdéskör". A TÖOSZ elnöke a Népszavának azt mondta: már régóta folyik a háttérben az egyeztetés a háziorvosi ügyeleti rendszer átalakításáról, és a Hajdú-Bihar megyei „mintaprogram” egy uniós pályázatnak köszönhetően valósulhat meg, amely egy éven át biztosítja ennek működtetését.

Nyitókép: Facebook/Országos Mentőszolgálat