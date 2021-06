A magyar mozik továbbra is csak várnak a nézőkre – amíg be nem zárnak

Talán egy-két mozi van, amelyekről nem tudnak pontos adatokat, de a Mozisok Országos Szövetsége tagjai közül szinte mindegyik kinyitott már – mondta az InfoRádiónak Borsos Erika, a szervezet elnöke. „Van, aki már az első pillanatban, május 1-jén, és valaki pedig csak júniusban.”

Az eddigi nyitások alkalmával általános problémaként jelentkezett, jegyezte meg Borsos Erika, hogy nem tudták, hogy milyen szabályozásokat kell majd betartaniuk a moziknak. Most a látogatás egyedüli feltétele jelenleg az érvényes védettségi igazolvány, a mozik ugyanakkor hozhatnak speciális szabályokat.

A hat hónap zárást követően nagytakarítást kellett végezniük a moziknak, miközben többen – az anyagi gondok miatt – nem tudták megtartani a személyzetüket sem.

„Minden attól függött, hogy mekkora tartalék volt félretéve, vagy a tulajdonos mennyire tudott a mozik mögé állni”

– emelte ki.

Bár növekvő tendenciát mutat, a látogatói bummtól még nagyon messze vannak a mozik, a 2019-es számoknak a legjobb esetben is csak a 30-50 százaléka teljesül.

Borsos Erika megjegyezte, a nagy filmek esetében a forgalmazók kezdik utolérni magukat, ezáltal pedig a mozik is, így lassan bemutatják azokat a filmeket, amelyeket eddig elhalasztottak. A szövetség elnöke azt valószínűsíti, hogy

a tavalyról az idei évre elhalasztott nagy filmek zöme az év végéig meg fog érkezni a filmszínházakba.

A művészfilmeknél nem volt akkora elmaradás, mint a "kommerszebb", nagyobb alkotásokból - jegyezte meg a szakember.

A mozik több helyről is kaptak nagy összegű támogatást, mégis, ettől még nincs megoldva az anyagi helyzetük. Akiről Borsos Erika tud, már szinte mind felélte a jellemzően technikai fejlesztésekre félretett tartalékát. „Úgyhogy nagy kérdés, hogy amikor majd fejleszteni kell, mit és hogyan tudnak majd kitalálni a filmszínházak.

Hatalmas probléma lesz ez hónapokon, vagy egy–két éven belül.”

Ám az is lehet, hogy nem kell ennyire messzire menni – jegyezte meg végezetül az elnök, aki szerint jelenleg is kérdés, hogy most ki és milyen módon tud olyan gazdaságosabb nyitva tartást fenntartani, amikor még nincsen annyi néző. „Nem tudni, hogy ennek milyen kifutása lesz.”

A Mozisok Országos Szövetsége úgy számol, hogy a 2019-es nézői számokkal már biztosított lenne a mozik túlélése, és pár éven belül meg tudnának annyira szilárdulni, hogy nem lenne gond a további üzemeltetéssel.

Nyitókép: Unsplash.com