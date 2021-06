Újabb MSZP-sek gyűlnek a DK köré

Egyre több szocialista politikus támogatását jelenti be a Demokratikus Koalíció. Az MSZP-s Molnár Gyula után párttársa, Szakács László is megkapta a DK támogatását az előválasztáson – közölte Dobrev Klára, a párt miniszterelnök-jelöltje. A hét második felében komoly vita alakult ki Szakács László és pártja, az MSZP között. A szocialista országgyűlési képviselő az ATV-ben azt mondta, megdöbbenve értesült Tóth Bertalan pártelnöktől, hogy mégsem indítják az előválasztáson.

"Tóth Bertalan hívott föl, hogy az elnökség összeült és megvonta tőlem az MSZP jelölését. Megkérdeztem, hogy miért – a válasz az volt, hogy a helyi DK vezetője Pécsen azt mondta, a DK engem jelöl, indít, támogat. Nyilvánvalóan értetlenül, megdöbbenve hallottam ezt. A Facebook-oldalammal van baj, illetve, hogy én nagyon távol tartom magamat a miniszterelnök-jelöltektől, holott nem tartom távol magam, közös fotózásokon veszünk részt. Később az újságban olvastam, hogy az alapján a feltételezés alapján vonták meg tőlem valójában a jelöltséget, hogy én be is ülök a DK frakciójába."

Szakács László ezután felfüggesztette párttagságát, de továbbra is a frakció tagja marad. A politikus végül tényleg a DK színeiben áll rajthoz a Baranya megyei 2-es számú választókerületben, ahogy ez később a miniszterelnök-jelölt Dobrev Klára Facebook-posztjából is kiderült.

Korábban Molnár Gyula országgyűlési képviselő, a szocialisták volt elnöke közölte: ha nyer Újbudán, az előválasztáson, és 2022-ben az országgyűlési választáson is, a kkor a DK frakciójában folytatja a munkát.

"Pártvezetők döntése. N yilván szocialista párttag vagyok és a szocialista frakció tagja ebben a ciklusban. Most a DK mint támogató bejön az MSZP és a Párbeszéd mellé, és még lehet, hogy lesz más is – és valóban, ha megnyerem az előválasztást és ha megnyerem a »nagy választást«, akkor a DK frakciójába fogok ülni" – mondta el a politikus az ATV-ben.

Dobrev Klára egy hétvégi eseményen erősítette meg Molnár Gyula támogatását és úgy fogalmazott, számára nagy megtiszteltetés, hogy a Magyar Szocialista Párt, a Párbeszéd és a Demokratikus Koalíció megállapodása nyomán a 2022 után felálló következő parlamentben Molnár Gyula a DK frakcióját fogja erősíteni.

Harangozó Tamás, a szocialisták országgyűlési képviselője az ATV-nek azt mondta: Molnár Gyula pályafutása véget ért az MSZP-ben.

Molnár Gyula a 90-es évek végén az MSZP alelnöke később budapesti vezetője volt, 2016 és 2018 között pedig az MSZP elnökeként dolgozott. 16 éven át volt szocialista parlamenti képviselő. Jelenleg is az, 2018 óta.

Három évvel ezelőtt szoros volt a verseny Molnár Gyula és a Fidesz jelöltje, Németh Zsolt között, akkor azonban még más ellenzéki jelöltek is indultak az előválasztáson.

Most is lesz vetélytárs: Tóth Endre a Momentum elnökségi tagja is elindul. Őt támogatja a Jobbik. Egy felmérés szerint Tóth Endre és Molnár Gyula között szoros lesz a verseny az előválasztáson.

