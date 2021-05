Szerződést bontott a velencei önkormányzat a Korzó szabadstrandot elkerítő céggel - írja a 24.hu az önkormányzat Facebook-közlésére támaszkodva.

Az üzemeltetéssel megbízott GOMI Kft. a közlés szerint a területet nem gondozta rendesen, nem tartotta karban a zöldterületeket, és engedély nélküli ideiglenes épületek kerültek a Korzóra.

Az önkormányzat hosszan sorolja az üzemeltetővel kapcsolatos problémákat, a felsorolás végén pedig ott a közlés a szerződésbontásról.

A cégnek korábban már többször is volt konfliktusa a Gerhard Ákos vezette településvezetéssel. Tavaly nyáron például kérés nélkül épült óriáskerék a tópartra, amit végül elköltöztettek, idén márciusban pedig kerítést húztak a strand köré, pedig ezt a helyhatóság kifejezetten tiltotta, ez is ledől most. (Hasonló kerítésdöntésre a Balatonnál is sor került nemrégiben.)

