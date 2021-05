Teszt, teszt, teszt! Óriási a roham a magánlaborokban

Megrohamozták a magánlaborokat az emberek – számolt be az RTL Híradó. Kérdésükre több labornál is azt mondták: van, hogy hétvégén, és akár éjjel is dolgoznak, hogy időben meglegyenek az eredmények.

A legtöbben azt szeretnék megtudni, hogy átestek-e a fertőzésen, de PCR-tesztet is sokan rendelnek utazás előtt. Sok helyre ugyanis még mindig nem elég a védettségi igazolvány, Horvátországba a jelenlegi szabályok szerint csak két oltással lehet utazni, Ausztriában pedig még nem fogadják el az orosz vakcina, a Szputnyik V alapján kiadott dokumentumot. Emiatt sokaknak legalább egy PCR-tesztet kell csináltatniuk, minimum 24, de maximum 48 órával utazás előtt. Az átszállással utazók sokszor ki is csúsznának a határidőből, ha nem az utolsó pillanatban teszteltetnék magukat.

Egy labor bővítéssel készül nyárra, miután jelenleg „120 százalékon” működnek. Tesztet háziorvosoktól is lehet kérni, de ha nem a fertőzés gyanúja miatt van arra szüksége valakinek, akkor ugyanúgy fizetnie kell, mintha magánlaborba menne. Az eredményre is tovább kell várni, mert a kórházi laborok még mindig túlterheltek.

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt