Életbe léptek a könnyítések – a nap hírei

Elérte az 5 milliót a magyarországi beoltottak száma, életbe léptek a korábban bejelentett lazítások. A Magyar Közlönyben megjelent határozat szerint mostantól nem kell maszkot viselni a közterületeken, csak a zárt helyeken, boltokban, tömegközlekedési eszközökön. Megszűnt a kijárási tilalom, az üzleteknek, vendéglátóhelyeknek, szabadidős létesítményeknek nem kell bezárniuk este 11-kor. Lakodalomban legfeljebb 200 fő vehet részt, más családi esemény vagy magánrendezvény esetén pedig 50 fő a létszámkorlát.

Újabb könnyítés lépett életbe a magyar-román határon. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Facebook-oldalán bejelentette: már mindenfajta karantén- és tesztkötelezettség nélkül jöhetnek Magyarországra azok a román állampolgárok, akik már rendelkeznek védettségi igazolással. A román hatóságok zöld kategóriába sorolták Magyarországot, ezért a magyar állampolgárok is teszt- és karanténkötelezettség nélkül utazhatnak Romániába.

Tovább csökkent az új koronavírus-fertőzöttek és a halottak száma is Magyarországon. Egy nap alatt 44 ember halt meg a betegség szövődményeiben, és újabb 416 embernél igazolták a kórokozót. 1399 beteget ápolnak kórházban, közülük 185-en vannak lélegeztetőgépen. Az aktív fertőzöttek száma 104 ezer alá csökkent. A járvány kezdete óta már több mint 802 ezer ember kapta el a vírust és 29 ezer 519-en haltak meg a betegségben.

Az idén több mint 250 milliárd forint áll rendelkezésre a Magyar Falu Programban az ötezer lakosnál kisebb népességű települések fejlesztésére. Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos a hajdú-bihari Bakonszegen azt mondta: a program minden településre eljutott, eddig 12 ezer nyertes pályázatot hirdettek ki, és 130 milliárd forintot fizettek ki a nyerteseknek.

Az embereknek joguk van a békés tiltakozáshoz – jelentette ki Ferenc pápa a pünkösdvasárnap alkalmából tartott ünnepi szentmisén. A katolikus egyházfő a Szent Péter-bazilika főoltáránál tartott beszédében reményt adó és gyógyító vigaszt sürgetett a világ és az emberiség számára. Aggasztónak nevezte a Kolumbiában kialakult válságot és azt mondta: imádkozik azért, hogy igazságos megoldást találjanak a problémákra.

A koronavírus-járvány okozta helyzet, a védettségi igazolvány és az orosz kapcsolatok állnak a hétfőn kezdődő uniós csúcstalálkozó középpontjában. A személyes részvétel mellett Brüsszelben kétnaposra tervezett uniós csúcstalálkozón a hétfőn este 7 órakor kezdődő munkavacsorát a tagállami vezetők külpolitikai kérdéseknek szentelik. Charles Michel, az Európai Tanács elnöke a tagállami vezetőknek pénteken írt meghívólevelében kijelentette: folytatni kell a közös munkát az unión belüli szabad mozgás megkönnyítésére.

A Moderna is kérni fogja a 12-17 éves korosztálynak kifejlesztett, koronavírus elleni oltás jóváhagyását az Európai Gyógyszerügynökségtől. Az amerikai gyógyszergyártó június elején nyújtja be kérelmét a hatósághoz. Az Európai Gyógyszerügynökség most végzi a Pfizer/Biontech 12-15 évesek számára fejlesztett, koronavírus elleni oltóanyagának a vizsgálatát.

Meghaladta a 60 milliót a koronavírus elleni oltásból beadott első és második dózisok együttes száma Nagy-Britanniában. Az oltási kampány december 8-i kezdete óta az első oltási adagot eddig csaknem 38 millió embernek adták be. Több mint 22 millióan a második dózist is megkapták. Ez azt jelenti, hogy a felnőtt brit lakosság 72 százaléka részesült eddig a koronavírus elleni oltás első adagjából, 43 százalék már mindkét dózist megkapta.

Legalább százezer üzlet zárhat be végleg Németországban, a gazdaság egésze pedig 300 milliárd euró veszteséget szenvedhet el a koronavírus-világjárvány miatt a becslések szerint. A városi és települési önkormányzatok szövetségének elemzése alapján a járvány felgyorsíthatja a belvárosok pusztulását, amelyet eddig főleg a bevásárlóközpontok elszaporodása és az online kiskereskedelem népszerűségének növekedése hajtott előre.

Olaszország északi részén lezuhant egy drótkötélpálya felvonó egyik fülkéje, a legutóbbi jelentések szerint 14-en meghaltak. A kabin mintegy száz métert zuhant a mélybe röviddel azelőtt, hogy megérkezett volna a Mottarone-hegyre. A legújabb értesülések szerint tizenöt ember utazott a kabinban. Mario Draghi olasz miniszterelnök részvétét fejezte ki a szerencsétlenségben elhunytak hozzátartozóinak. Az olasz kormány egy vizsgálóbizottság létrehozását jelentette be a baleset okainak feltárására.