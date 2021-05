Az 5 millió beoltott elérésekor újabb könnyítések jönnek a hétvégén - a nap hírei

Újabb 47 ember halt meg egy nap alatt a koronavírus okozta betegség szövődményeiben Magyarországon, és 657 embernél igazolták a kórokozót. 1.645 beteget ápolnak kórházban. Az aktív fertőzöttek száma 110 ezer körülire csökkent. A járvány kezdete óta már több mint 801 ezren kapták el a vírust és 29 ezer 427 ember halt meg a betegségben.

A hétvégén már 5 millió beoltott lehet Magyarországon, ami a miniszterelnök szerint korszakhatárt jelent. Orbán Viktor a Kossuth Rádióban 9 területen jelentette be a korlátozások enyhítését: megszűnik a kijárási tilalom és az üzletek kötelező zárási időpontja. Eltörlik a közterületeken a maszkviselési kötelezettséget, magán- és családi rendezvényt 50 főig korlátozás nélkül lehet tartani, lakodalom akár 200 főig korlátozás nélkül tartható. Zárt térben továbbra is csak védettségi igazolvánnyal lehet rendezvényen részt venni. Szabadtéri esemény azonban legfeljebb 500 fő részvételével már korlátozás nélkül tartható lesz, zenés-táncos rendezvény csak védettségi igazolvánnyal látogatható.

Feloldották részlegesen a kórházi látogatási tilalmat – jelentette be a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője. Galgóczi Ágnes az Operatív Törzs tájékoztatóján megerősítette, hogy egy emberhez naponta csak egy ember mehet be, legfeljebb 1 órára. A hozzátartozóknak védettségi kártyát vagy friss negatív PCR-tesztet kell felmutatniuk. A covidos betegeket ápoló osztályokra továbbra sem mehetnek be a látogatók.

A Demokratikus Koalíció arra kéri az Európai Bizottságot, hogy tartson fent szabad kapacitást Magyarország számára az uniós vakcinabeszerzésben, hogy egy esetleges kormányváltás után az új kabinet visszaléphessen az uniós oltóanyag-beszerzési rendszerbe. Dobrev Klára, az ellenzéki párt EP-képviselője felhívta a figyelmet, hogy a Pfizer-vakcina. Megjegyezte, hogy Európában azok tudnak szabadon utazni, akik az Európai Gyógyszerügynökség által jóváhagyott oltóanyagot kaptak.

Az Európai Gyógyszerügynökség nem javasolja az AstraZeneca-vakcina második adagját azoknak, akiknél fennállhat a vérrögképződés kockázata. A szervezet korábban elképzelhetőnek nevezte, hogy van összefüggés az oltóanyag és a nagyon ritka vérrögképződéses esetek között.

A korábban becsültnél jelentősen több, akár 8 millió is lehet világszerte a koronavírus-járvány halálos áldozatainak valódi száma – áll az Egészségügyi Világszervezet legújabb jelentésében. A WHO korábban azt közölte, hogy a pandémia eddig körülbelül 3,4 millió halálos áldozatot követelt.

Már teszt- és karanténkötelezettség nélkül utazhatnak a magyar állampolgárok Romániába – jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter közölte: a román hatóságok zöld kategóriába sorolták Magyarországot javuló járványhelyzetnek köszönhetően.

Előjegyzés nélkül jelentkezhetnek a koronavírus elleni védőoltásra a pünkösdi búcsú zarándokai Csíksomlyón a kegytemplom közelében levő kórház udvarán működő oltóközpontban. Pfizer vakcina és a Janssen vakcina közül lehet majd választani.

Hivatalosan is átvette Magyarország a 47 európai országot összefogó Európa Tanács miniszteri bizottságának soros elnökségét. Varga Judit igazságügyi miniszter a következő hat hónap prioritásai közé sorolta a kisebbségi jogok védelmét, az emberi jogokkal, demokráciával és jogállamisággal kapcsolatos párbeszéd fenntartását.

Mintegy 100 milliárd forintos többlettel zárt áprilisban a költségvetés. A járványügyi védekezéshez biztosított források április végére megközelítették a 399 milliárd forintot A Pénzügyminisztérium részletes tájékoztatójában az előzetes adatokat megerősítve azt közölte: az első négy hónapban a hiány 1043,6 milliárd forintot tett ki.

Az Európai Unió pénzügyminiszterei szerint a gazdaság újraindítását aktív, támogató költségvetési politikával kell segíteni, ezután pedig vissza kell térni a hiány- és adósságcsökkentő pályára. Varga Mihály az uniós tárcavezetők tanácskozásán úgy értékelte, hogy a sikeres oltási programnak és a helyes gazdaságpolitikának köszönhetően a magyar gazdaság az uniós országokénál hamarabb indulhat újra.

Világszerte az államadósság jelentős emelkedésére számít a koronavírus-járvány gazdasági kárainak enyhítését célzó költségvetési kiadások miatt a Fitch. A nemzetközi hitelminősítő következtetése az, hogy az adósságállomány csökkentéséhez a következő években globális államháztartási kiigazításokra is szükség lesz, mert kockázatokkal jár csak az alacsony kamatok tartósságában bízni.

Üdvözölte az Izrael és a Hamász iszlamista szervezet közötti tűzszünetről szóló bejelentést az Európai Unió. A közösség intézményeinek vezetői a helyzet megszilárdítására, és a tartós béke megteremtésére szólítottak fel.