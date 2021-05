Meghosszabbítják a törlesztési moratóriumot, hétfőtől szabad a látogatás a kórházakban – a nap hírei

Meghosszabbítják a törlesztési moratóriumot – jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely a kormányinfón elmondta: a moratórium a jelenlegi szabályok szerint augusztus 31-éig érvényben marad. Ezután pedig szeretnék, ha lenne olyan hosszabb átmeneti időszak, amiben mindenki benne maradhatna, aki a hitelmoratórium lehetőségével él. Gulyás Gergely hangsúlyozta: tudják, ez nagy áldozatot kíván a bankszektortól, de kormány szerint a jelenlegi helyzetben feltétlenül szükség van rá a gazdaság sikeres újraindításához. Hozzátette: jövő keddtől, a pünkösdi ünnepek után, újra fizetni kell a parkolásért az országban.

Hétfőtől megszűnik a látogatási tilalom a kórházakban, ez azonban még nem jelenti azt, hogy visszaáll a járvány előtti rend – közölte az országos tisztifőorvos. Müller Cecília az operatív törzs tájékoztatóján elmondta: egy beteghez egy nap csak egyetlen ember mehet be, és a látogatónak kell, hogy legyen védettségi igazolványa. Hozzátette azt is, hogy a látogatási rendet az intézmények szabják meg. A Covid-osztályokon fekvőket továbbra se lehet látogatni.

Már Mongóliába és Grúziába is szabadon utazhatnak a beoltott magyarok – jelentette be közösségi oldalán a külgazdasági és külügyminiszter. A Brüsszelben tartózkodó Szijjártó Péter elmondta: több európai országgal is folynak tárgyalások. Magyarország eddig Szerbiával, Montenegróval, Horvátországgal, Szlovéniával, Csehországgal, Bahreinnel és Törökországgal állapodott meg a védettségi igazolványok kölcsönös elismeréséről.

Jelentős élénkülésre számít a lakáspiacon a következő hónapokban a Magyar Nemzeti Bank. A jegybank jelentésének online tájékoztatóján Nagy Tamás, a pénzügyi rendszer elemzése igazgatóságának vezetője arról számolt be: a koronavírus mérsékelte, de nem döntötte be a lakáspiaci aktivitást, amely a járvány előtt tetőzött mind az árak, mind az adásvételek száma alapján. Az árak emelkedése csak Budapesten állt meg, országos átlagban csupán mérséklődött.

Megállapodott az uniós digitális Covid-igazolványról az Európai Bizottság, az Európai Parlament és az Európai Tanács – jelentette be Didier Reynders biztos a Twitteren. Az elképzelések szerint az okmány júliustól működhet.Az egyes tagállamok dönthetnek úgy, hogy elfogadják a Sinopharmmal illetve a Szputnyikkal oltottak igazolását is. A biztos az Euronewsnak azt mondta, hogy minőségi többségre lesz szükség a Tanácsban, és többségre az EP-ben az elfogadáshoz, vagyis egyik tagállamnak sem lesz lehetősége vétózni.

Sikeresnek nevezte az uniós oltási kampányt az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen elmondta: az összefogás révén már másodpercenként átlagosan 30 embert oltanak be a közösségben. Hangsúlyozta: a tagországoknak kiszállított oltóanyag-mennyiség a hét végére eléri a 260 millió adagot, az eddigi eredmények alapján elérhető az a cél, hogy július végére a felnőtt lakosság 70 százalékának biztosítsák az oltás lehetőségét. Az Európai Bizottság elnöke arra is felhívta a figyelmet, hogy az Unió a legnagyobb exportőr.

Újabb szerződést kötött az Európai Unió a Pfizer/ BioNTech koronavírus elleni oltóanyagának beszerzéséről. A mostani egyezség alapján az idei év végétől 2023-ig a gyártók 900 millió adag vakcinát szállítanak a közösség számára, amely további 900 millió dózist is lekötött. Közben Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányzati tájékoztatón közölte: Magyarország nem vesz részt az unió újabb vakcinabeszerzésében.

Jónyer István négyszeres világbajnok asztaliteniszezőt javasolják a Nemzet Sportolói társaságuk új tagjának. A sporttörvény alapján a Nemzet Sportolói tesznek javaslatot az új tag személyére, akit a sportért felelős államtitkár terjeszt fel, majd a jelöltről a kormány dönt. A testületbe a tájfutó Monspart Sarolta áprilisi halála miatt választanak új tagot.

Elhunyt Puhl Sándor labdarúgó játékvezető. A korábban négyszer is a világ legjobbjának megválasztott bíró 65 évet élt. Puhl Sándor 1984-től vezetett NB I-es mérkőzéseket, és a 90-es években vált világhírűvé. Ő dirigálta az 1994-es világbajnoki döntőt, három évvel később pedig a Bajnokok Ligája fináléját. 11 éve volt a Magyar Labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottságának alelnöke.