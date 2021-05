Windows 10 már 2650 forintért! (x)

Szükségetek van Windows 10-re? Ha új számítógépet építetek, vállalkozást indítotok vagy ha tanuláshoz kell egy gép, akkor biztosan. Nem mellesleg, a Microsoft Office is a produktivitás egyik fő eszköze a legtöbb ember számára. De ti is tudjátok, hogy az előbb említett szoftverek magas ára láttán a legtöbben sokkot kapnak, miközben szinte nélkülözhetetlennek bizonyulnak a mindennapokban. A KeysWorlds most leakciózta nektek ezeket a programokat, így Windows 10 Prót és az Office programcsomagot is jóval olcsóbban vásárolhattok a speciális kuponokkal.

Egyfajta exkluzív ajándékként a KeysWorlds Május Vására alatt, a BCD50 kuponkódot felhasználva 50% kedvezményt kaphattok minden termékük árából. A kuponkódot a termékek kosárba helyezése után tudjátok megadni. Alább láthatjátok a listát a jelenleg legnépszerűbb termékeikről, mellette pedig a kuponnal csökkentett árukat. Ezekre az ajánlatokra tényleg nem lehet nemet mondani.

Windows 10 Professional – 2 650 forint

Windows 10 Professional (2 PC) – 3 390 forint

Windows 10 Home – 2 820 forint

Windows 10 Home (2 PC) – 4 470 forint

Office 2016 Professional Plus – 7 990 forint

Office 2019 Professional Plus – 10 550 forint

Windows 10 Pro + Office 2019 Pro Plus Csomag – 12 510 forint

Windows 10 Home + Office 2019 Pro Plus Csomag – 12 870 forint

A promóciós oldalon ennél több szoftvert is megtalálhattok, így érdemes alaposan körülnézni.

Egyszerű vásárlás, könnyű fizetés

A termékek megrendelése után szinte azonnal érkezik egy e-mail a termékkulcsokkal, így rögtön használatba is vehetitek az árut. A szoftverekre egyéves teljes körű garanciát vállal az eladó, bármilyen probléma esetén azonnal visszatéríti a vételárat vagy igény szerint új licenckulcsot küld.

Ha ezzel kapcsolatos ügyintézésre lenne szükség, a KeysWorlds a hét minden napján, 0-24-ben fenntartott ügyfélszolgálatát a service@keysworlds.com email címen tudjátok elérni.

