Meghosszabbították az oltási időpontfoglalás határidejét - a nap hírei

Szerda estig még lehet időpontot foglalni a fiataloknak a koronavírus elleni oltásra- erősítette meg az operatív törzs tájékoztatóján az országos tisztifőorvos. Müller Cecília hozzátette: a háziorvosok is oltanak, Sinopharm, Janssen és Moderna vakcinával. Szólt arról is, hogy jelenleg 47 százalékos az átoltottság, míg az európai átlag 37 százalék. A tisztifőorvos beszélt az új debreceni vakcinagyárról is. Mint fogalmazott: a magyar oltóanyag hasonló lesz az influenzavírus elleni és a kullancs agyvelőgyulladás elleni oltóanyaghoz.

Száz nap múlva leteszik a Nemzeti Oltóanyaggyár alapkövét – mondta a gazdasági stratégiáért felelős államtitkár az operatív törzs tájékoztatóján. György László május 17., a védőoltások világnapja alkalmából kiemelte: a debreceni gyártás megkezdése kulcsfontosságú a koronavírus-járvány elleni védekezésben. A gyár 2022 végétől üzemel majd.

Az idén megtartják az ottalvós Erzsébet-táborokat.Június 20-tól augusztus végéig Zánkán, augusztusban pedig Fonyódligeten is várják a gyerekeket - közölte a családokért felelős tárca nélküli miniszter. Novák Katalin azt mondta: tavaly a koronavírus-járvány miatt csak a napközis táborokban vehettek részt a gyerekek, az idén viszont az oltás tömegessé válásával az ottalvós táborok is biztonságosan megszervezhetők. Jelentkezni május 28-ig lehet.

Országos átlagban enyhén csökkent a koronavírus szennyvízben mért koncentrációja múlt héten. A Nemzeti Népegészségügyi Központ adatai szerint csökkenő a tendencia például Debrecenben, Egerben, Győrben, Kaposváron, Veszprémben és kisebb mértékben Budapesten. Ugyanakkor Szekszárdon és Pécsett emelkedést mértek.

Nem közeledtek az álláspontok a diákváros és a Fudan egyetem ügyében a kormány és a főváros egyeztetésén. Budapesten konzultáció indul a kérdésről. A találkozó után Palkovics László innovációs miniszter megerősítette, hogy a kínai egyetem meg fog épülni, mégpedig délre, kizárólag állami tulajdonban lévő területre. Karácsony Gergely főpolgármester és Baranyi Krisztina kerületi polgármester bejelentette, hogy júniusban konzultációt indítanak a témában. A főpolgármester hozzátette: ha a konzultáción elutasítják az egyetemet és ennek ellenére sem változtat tervein a kormány, Budapest lemondja az atlétikai vébét.

Megszületett a pesti alsó rakpart Kossuth tér és a Margit híd közötti részenek megújításáról szóló közbeszerzési eljárást lezáró döntés – közölte a Főpolgármesteri Hivatal. Első lépésben szélesítik a járdát, növelik a forgalomcsillapított szakasz hosszát, kiveszik a szalagkorlátot az útpálya mellől, fasort létesül a 4-5 méter széles gyalogos sétány közepén.

Magyarországról továbbra is csak 10 napos karanténkötelezettséggel lehet Angliába utazni. A brit kormány mától jelentősen enyhített a járványügyi korlátozásokon. Ismét fogadhatnak vendégeket a szállodák és egyéb turisztikai szálláshelyek, és lehetővé válik a turisztikai célú utazás Nagy-Britannián belül. A beutazást ugyanakkor egy színkódos rendszer határozza meg. Magyarország sárga kategóriás.

Horvátországban kedvező esetben két hét múlva enyhíthetnek a korlátozásokon. Sajtóhírek szerint engedélyezhetik az éttermek, valamint a kávézók számára a beltéri kiszolgálást, kinyithatnak a klubok, lehet esküvőket és koncerteket szervezni olyan vendégek számára, akik rendelkeznek digitális zöldigazolvánnyal. A dokumentumot június 1-jétől igényelhetik a horvát állampolgárok.

Franciaországban a vendéglátóhelyek teraszai és a kulturális intézmények megnyitásával szerdán megkezdődik a korlátozások fokozatos feloldása. A francia kormány bejelentette, hogy a turizmus beindítása érdekében a külföldieknek is ingyenesen áll rendelkezésére a tesztelés az országban. vendéglátóhelyek a teraszaikat egyelőre ötvenszázalékos kihasználtsággal működtethetik.

Portugáliába beengedik a turistákat azokból az európai uniós országokból, ahol már alacsony a fertőzöttségi ráta. A beutazóknak negatív koronavírustesztet kell majd felmutatni. Hétfőtől fogadnak turistákat Nagy-Britanniából, Liechtensteinből, Norvégiából, Izlandról és Svájcból is.

Az Európai Bizottság várhatóan júniusban teszi közzé második jogállamisági jelentését, jelenleg ennek előzetes értékelésén dolgozik. Didier Reynders igazságügyi biztos a portugál elnökség által szervezett jogállamisági konferencián elmondta: a második jelentés magában foglalja a koronavírus-járvány kezelésére adott tagállami válaszokat is.

Továbbra is benzinhiány sújtja az Egyesült Államok keleti partjának nagy részét. A szövetségi fővárosban, Washington DC-ben a benzinkutak többségénél nem lehet üzemanyagot venni. A déli és keleti tagállamok több ezer benzinkútjára továbbra sem érkezik megfelelő mennyiségű utánpótlás, miután a georgiai székhelyű Colonial Pipeline vállalat üzemanyagot szállító vezetékét le kellett állítani egy 10 nappal ezelőtti kibertámadás miatt.