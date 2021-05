Gulyás Gergely: Magyarország elsőként győzte le a járványt

Gulyás Gergely szerint a kilábalás első jeleit mutatja az is, hogy az ipari termelés márciusban 16,5 százalékkal nőtt, és ez - egyéb kedvező tendenciák mellett -, kedvező hatással lesz a gazdasági növekedésre is. A pénzügyi tárca prognózisa szerint idén 4-5 százalékok növekedés várható; a miniszter szerint ez biztosan teljesül, de még ennél is magasabb növekedésre számít, jövőre pedig 5 százalék feletti bővülést vár.

A miniszter beszélt arról is, hogy még nem fogadták el az uniós védettségi igazolványokhoz szükséges jogszabályt, így nem kezdődött el azok gyártása. Ezzel szemben a magyar védettségi igazolvánnyal már most sok uniós tagországba lehet utazni - mondta, hozzátéve: akinek van ilyen igazolványa, biztosan utazhat a nyáron.

Modellváltás

Az egyetemek modellváltása kapcsán arról beszélt, hogy ez nagy lehetőség az egyetemeknek, hiszen miközben a forrásokat az állam biztosítja, a közvetlen irányítás az államtól független lesz, és a vezetésben megjelennek a tudomány, a gazdaság és a közélet képviselői is. Ez szerinte garantálja, hogy sokkal piacképesebb tudást, diplomát nyújtsanak a hallgatóknak. A magyar egyetemek jelenleg - néhány kivételt leszámítva - nem tartoznak az európai elitbe, a reformmal azonban néhány éven belül felzárkózhatnak - jelentette ki.

Véleménye szerint az, hogy a modellváltás "a közvagyon lenyúlása", értelmezhetetlen vád, mert a közalapítványok közcélt szolgálnak, másra nem fordítható a vagyonuk, csak a felsőoktatás támogatására.

Megjegyezte: az egyetemi modellváltásnak is kedvező hatása lehet a munkaerőpiacra.

Választások

Gulyás Gergely a 2022-es országgyűlési választásokat illetően úgy fogalmazott, "ha meghallgatja az ember az ellenzéki vádakat, azok stílusát és hangnemét, akkor nem lehet illúziónk: ez minden korábbinál durvább kampány lesz". A kormánynak fel kell vennie a kesztyűt, be kell mutatnia az elmúlt évtized eredményeit, és azt, hogy "mindez veszélybe kerül, ha ez az ellenzék hatalomhoz jut" - mondta.

Szerinte az ellenzéki előválasztás eredménye már előre lejátszott, de csak másodlagos kérdés, ki a baloldal miniszterelnök-jelöltje, mert "ha esetleg mégsem a nemzeti oldal nyerne, akkor teljesen egyértelmű, hogy a látszólag a miniszterelnöki székbe kerülő báb személyétől függetlenül Gyurcsány-kormány alakul".

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás