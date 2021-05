Lehet különbséget tenni védett és nem védett munkavállaló között

A munkavállaló védettségi igazolását a munkáltató csak bizonyos, tehát kizárólag munkajogi, munkavédelmi, foglalkozás-egészségügyi vagy munkaszervezési céllal kérheti. Ráadásul kockázatelemzést is kell végeznie arra vonatkozóan, hogy ez a munkakörre tekintettel szükséges és arányos intézkedés-e – mondta az InfoRádióban Markóczy Réka ügyvédjelölt.

A munkáltatónak a felmérést munkakörönként vagy foglalkoztatotti személyi körönként kell elvégeznie, így mondjuk távmunka végzése esetén – mint ahogyan a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság nemrégiben kiadott iránymutatásában is olvasható – nem lehet indokolt a védettségi igazolás elkérése. Ugyanakkor, ha ez a munkakör például a Covid-osztályok műszereinek a javítását foglalja magában, már indokolt lehet a lépés, hiszen ez alapján tudja a munkáltató megszervezni a munkát – tette hozzá a szakértő.

A munkáltató az igazolásnak legfeljebb a bemutatását várhatja el, és

nem készíthet arról másolatot, miután az már nem lenne egy arányos intézkedés.

A fentiek alapján tehát a munkáltató az észszerűség határán belül különbséget tehet védett és nem védett munkavállaló között, például munkaszervezési céllal, ha ez a kockázatelemzés alapján szükséges és arányos intézkedésnek minősül – ismételte meg Markóczy Réka.

Weidinger Péter ügyvéd kiegészítésként hozzátette:

a különbségtétellel óvatosnak kell lenni,

hiszen ha a munkáltató megkülönböztetés tesz a munkavállalói között, az könnyen diszkriminációhoz, esetleg annak gyanújához vezethet. Annál is inkább, mert az egyenlő bánásmódról szóló törvény számos olyan körülményt is meghatároz, amelyek esetén diszkriminációról lehet beszélni, ide értve – a legegyértelműbb nem, életkor vagy szexuális orientáció mellett – az egészségügyi állapotot is.

Weidinger Péter példaként említette: ha a munkáltató csak a védettségi igazolvánnyal rendelkező munkavállalóknak biztosít többletjuttatásokat, vagy esetükben emel fizetést, akkor ott egyértelmű és közvetlenen hátrányos megkülönböztetés, diszkrimináció áll fenn.

