Így készülnek a strandnyitásra a Balatonnál

Van, ahol pünkösdkor nyitnak, míg egyes helyeken az időjárástól teszik függővé a pénztárak nyitását – derül ki a Veol.hu körképéből.

Alsóörsön az önkormányzat üzemelteti a balatoni fürdőhelyet. Pandur Ferenc, a Településműködtetési és Községgazdálkodási Szervezet intézményvezetője elmondta: először a pavilonsor épületei újultak meg, és térkő burkolatot kaptak az előttük lévő fogyasztóterek. A második ütemben egységes táblákat helyeztek el a strandon, továbbá kabinokat és öltözőszekrényeket telepítettek. A 2021 májusában záruló harmadik ütemben beszereztek egy újabb, 20 négyzetméteres vízi stéget, 20 darab szelektív hulladékgyűjtő edényt, megújították a vízkiviteli művet és új, automata öntözőrendszert fektettek le. Nagyjából hatezer négyzetméteren új gyepszőnyeget is kap a strand. Emellett a tulajdonossal együttműködve megújult a csúszda is, amely magasabb és hosszabb lett.

A strand május 15-től szeptember 15-ig tart nyitva, de csak június elejétől válik fizetőssé. Ennek pontos időpontjáról a polgármester és az üzemeltetők döntenek idén is, a hőmérséklet és a vízhőfok figyelembevételével.

Ábrahámhegyen a Kisfaludy turisztikai fejlesztési program keretében ezer négyzetméternyi gyepszőnyeggel szépült a strand, valamint 77 négyzetméterrel nagyobb lett a mobil napozóstég. Két kültéri zuhanyzót telepítettek, a régi padokat lecserélték – közölte Vella Zsolt polgármester.

Emellett önerőből új játszótér is készül. Virágosítanak, fákat ültetnek, felkészítik a sportpályákat.

Pünkösdkor nyitják a strandot, 16 óra után már fél áron lehet strandolni.

Szigligeten a tervek szerint június negyedikén nyit ki a strand, ahol a tavalyi Kisfaludy program keretében elkészült három öltözőkabin. A fürdőhelyen délutáni kedvezményt nem adnak, de 19 órai zárás után éjfélig, valamint hajnali öt órától a reggel hét órai nyitásig ingyen látogatható a népszerű szigligeti strand.

A parkolás idén is ingyenes lesz az önkormányzati parkolóban. A hosszú távú tervek között szerepel az autóforgalom korlátozása a településen – közölte Balassa Dániel polgármester.

Balatonfűzfő is felkészült a nyitásra, amint a jogszabályok lehetővé teszik, jöhetnek is a vendégek. Szanyi Szilvia polgármestere közölte: több újdonsággal is várják a látogatókat. Május végéig elkészül a tobruki strandon az új külső öltöző, amelyet mozgáskorlátozottak is használhatnak majd. A Föveny-csúszdát tavaly nyárra újították fel teljesen. Idén a strandbelépőt bankkártyával vagy SZÉP-kártyával is ki lehet majd egyenlíteni.

Balatonkenese legnagyobb fürdőhelyén, a Vak Bottyán strandon idén sikerült megépíteni a régóta várt plázsrészt, amely a legkisebbeknek biztosít pancsolási lehetőséget – közölte Túri Ferenc strandgondnok. Baba-mama szoba épült, az öltözőket és a vizesblokkokat teljesen felújították.

Szintén a balatonkenesei városgondnokság üzemelteti az akarattyai Bezerédj strandot. Itt a Magyar Turisztikai Ügynökség pályázati forrásából két teljesen új vizesblokk épült mosdóval, tusolóval, az egyikben baba-mama szobával, mozgáskorlátozott-mosdóval, tusolóval.

Ha a jogszabályok lehetővé teszik, és az idő is szép lesz, akkor pünkösdkor kinyitnak a strandok.

Nyitókép: MTI/Varga György