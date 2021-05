Nem egészségtelen a hagyományos magyar konyha, csak oda kell figyelni hény dologra

Nem számít meglepetésnek az, hogy ennyire szeretjük Magyarországon a magyaros ízvilágot – fogalmazott az InfoRádióban Szűcs Zsuzsanna, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének elnöke.

"A hagyományos gasztrokultúra, azok a fogások, amelyeket évszázadok óta folyamatosan fogyasztunk, nagyon erősen az identitásunkhoz kapcsolódnak, fontos is, hogy a modern táplálkozásban is megjelenítsük őket. Természetesen ennek a mikéntje nagyon nem mindegy" – figyelmeztetett.

Szerinte a hagyományos magyar ételek nagyon is jól illeszthetők az egészséges táplálkozásba.

"Nem igaz, hogy a magyaros ízvilág tradicionálisan nagyon sós lenne,

a régebbi korokban nagyon is jellemző volt a zöld fűszerek használata a hagyma, a paprika mellett, például a lestyán, a majoránna, a borsikafű, és a hagyományos magyar konyha rengeteg zöldségfélét is felvonultatott" – mutatott rá Szűcs Zsuzsanna. Nem tehető egyenlőségjel a nagyon zsíros, nagyon sós ételek és a magyaros konyha közé.

A 2019-es európai lakossági egészségfelmérés adatai szerint a lakosság egyharmadának asztalára kerül valamilyen feldolgozott húskészítmény.

Hasznos tanácsokat is adott a dietetikus: "A húsoknak a kiválasztásánál érdemes az alacsonyabb zsírtartalmúak felé nyúlnunk, ilyen lehet például a sertéslapocka, comb vagy karaj, de választhatunk szárnyasokat, csirkét, pulykát, és halféléket is."

Ha pedig megfelelően választottunk alapanyagot, változatosan fűszerezzünk – javasolta a szakember, és hozzátette, szerencsés olyan körettel kínálni, amely minél alacsonyabb zsírtartalmú, ellenben értékes rostokban gazdag, például köles, hajdina, kuszkusz. Ez jól illik a szaftosabb húsételek mellé.

Egy felmérés szerint az élelmiszer-fogyasztási szokásokat nagy mértékben befolyásolja az egészségi állapot, ilyen a túlsúly, a krónikus betegségek, amelyek arra kényszerítik az embereket, hogy bizonyos élelmiszerek fogyasztására odafigyeljenek. A trendeket meghatározzák az újonnan elérhető innovációk is, például a növényi alapú húspótlók vagy a növényi tejhelyettesítő termékek. A választás az is befolyásolja, hogy milyen élelmiszerek érhetők el a közelünkben, fontos az áruk is, illetve hogy mennyi pénzünk van a megvásárlására, és számítanak a családi hagyományok is, amelyeket az egyik generáció a másikra örökít.

Nyitókép: Pixabay.com