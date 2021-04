Így bővül az online oltási regisztráció lehetősége - kisokos

Folyamatosan bővül a regisztrációs lehetőség a koronavírus elleni védőoltásra.

A múlt héttől kínai (Sinopharm) vakcinára lehetett időpontot foglalni az oltópontokra mindazoknak, akik előzőleg kérték a vakcinát. Kedd este ennek lehetősége gazdagodott azzal, hogy már AstraZeneca oltást is lehet igényelni, a sajtóértesülést az operatív törzs szerdai online sajtótájékoztatóján meg is erősítették. Az operatív törzs szerdai tájékoztatóján azt is bejelentették, hogy az új tudományos ismeretek alapján már azok is regisztrálhatnak oltásra, akik 3 hónapon belül fertőzöttek voltak. A következő lépés napokon belül az lesz, hogy megnyitják a regisztrációt a 16-18 év közöttiek számára, akiknek már félre is tett a kormány megfelelő mennyiségű oltóanyagot a keddi Pfizer-szállítmányból.

Ezek után érdemes újra áttekinteni, mit kell pontosan tennie, aki oltást szeretne, hisz most már aki regisztrál és időpontot foglal, napokon belül oltást is kaphat, így napokon belül meglesz a védettségi kártyája, amivel akár már a hétvégétól plusz jogosítványai lehetnek (amint megvan a 4 millió beoltott).

Először is egy online űrlap rövid kitöltésével a Vakcinainfo.gov.hu oldalon kérni kell az oltást.

Aki ezen túl van, máris mehet tovább az eeszt.gov.hu felületre, ahol kiválasztható az oltás időpontja, helyszíne, illetve tehát most már az is, hogy Sinopharm vagy AstraZeneca oltást szeretne-e a regisztrált. Akiknek ez bonyolult, azok számára egy rövid videó is segít az eligazodásban.

A kiskorúak regisztrációjának, oltásfelvételének részleteivel a kormány napokon belül jelentkezik, akár már a csütörtöki Kormányinfón is történhet bejelentés ezzel kapcsolatban.

