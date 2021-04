Hiányzó védettségi igazolványok: a kormány átvághatja a gordiuszi csomót

Számtalan panasz érkezett a kormányhivatalokhoz a védettségi igazolványok célt érésével kapcsolatban, miközben azoknak átlagosan 10 nap alatt meg kellene érkezniük tulajdonosukhoz azok esetében is, akik fertőzöttként váltak rá jogosulttá, és azokhoz is, akik megkapták már legalább az első oltást.

Ez most azért is különösen fontos probléma, mert akár már pénteken is átlépheti az ország a 4 milliós oltottszámot, akkortól kezdve - várhatóan tehát e hétvégétől - számos új lehetőség áll a védettek előtt:

látogathatják a kulturális és sportrendezvényeket

beülhetnek éttermek belső tereibe

lehet szállodába menni

állatkertek, múzeumok, színházak szintén nyitnak számukra

edzőtermek is igénybe vehetők.

Gulyás Gergely a Kormányinfón viszont részletesen is beszélt arról, hogy mi olyankor a tennivaló, amikor késik a kártya.

Az első, amit tenni kell, hogy ki-ki megtekinti az eeszt.gov.hu portálon tajszáma szerint, hogy regisztrálták-e a betegsége vagy az oltottsága, antitestes védettsége tényét. A kancelláriaminiszter ugyanakkor tisztázta, hogy a folyamatban több ponton is van hibalehetőség, legkorábban akkor, amikor az orvos vagy az egészségügyi személyzet nem rögzíti a koronavírus-fertőzésen átesettség vagy az oltottság tényét. Ezt követően még a nyomdánál is akadhat gond, később pedig a Magyar Postánál is, de a tárcavezető kijelentette, a rendszer 96-97 százalékban jól és biztonságosan működik, még ha

a fennmaradó 3-4 százalék számszerűen most sok panaszt is generál egy jelenleg 4,5 milliós rendszerben.

A problematikus esetekre a kormány egyébként strukturális választ keres, Gulyás Gergely beszámolója szerint az operatív törzs péntek reggel 6 órai ülésén - Orbán Viktor jelenlétében - tárgyalnak a megoldásokról, a kormányfő pedig ezt követően - várhatóan fél 8-kor - a Kossuth rádióban esedékes interjújában számol be arról, miként határoztak a késő kártyák ügyében.

A védettségi igazolványok miatt egyébként még a Btk.-t is módosítani fogják (közokirathamisítás minősített esete lesz a hamis igazolás készítése vagy annak bemutatása). Ha pedig valaki oltásigazolás híján tartózkodik ott, ahol nem szabadna, bűncselekményt is elkövethet, az adott (vendéglátó)hely gazdája pedig 100 ezertől egymillió forintig terjedő pénzbírsággal és akár egyéves elzárással is számolhat.

